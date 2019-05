Donald Trump avertizează Iranul: ''Dacă fac ceva, vor suferi enorm''

20:20

Cineastul german Werner Herzog va fi recompensat pentru contribuţia sa unică la dezvoltarea industriei cinematografice cu un premiu pentru întreaga cartieră - Lifetime Achievement Award - la cea de-a 32-a ediţie a galei organizate de Academia de Film Europeană (EFA), au anunţat luni organizatorii acestui eveniment.Născut la Munchen în 1942, Werner Herzog şi-a petrecut copilăria într-un sat aflat într-o vale izolată din Alpii Bavarezi. Până la vârsta de 11 ani, nu aflase despre existenţa cinematografiei. A început să creeze proiecte de film la 15 ani, dar pentru că nimeni nu dorea să le finanţeze a lucrat în schimburi de noapte, ca sudor într-o oţelărie, în ultimul an de liceu. A început, de asemenea, să călătorească pe jos pe distanţe mari. A susţinut prima sa conversaţie telefonică la vârsta de 17 ani şi a realizat primul lui film la 19 ani. Apoi a renunţat la facultate, unde studia istoria literaturii.De atunci, Werner Herzog a produs, scris şi regizat peste 70 de lungmetraje şi documentare. Debutul său în cinematografie, pelicula "Signs of Life" (1968), a atras imediat atenţia criticilor de specialitate şi a câştigat un Urs de Argint special la Berlinală şi trofeul pentru cel mai bun lungmetraj de debut la gala Premiilor Filmului German din acelaşi an.În unele dintre cele mai importante filme ale sale, rolul principal a fost jucat de actorul Klaus Kinski, printre aceste lungmetraje numărându-se lungmetraje precum "Aguirre, the Wrath of God" (1972), pelicula horror "Nosferatu the Vampyre" (1979) şi drama cu accente de film de aventuri "Fitzcarraldo" (1982) - care a câştigat premiul pentru regie la Cannes.Relaţia adeseori dificilă dintre actor şi regizor a reprezentat tema centrală a documentarului său "My Best Fiend" (1999), pentru care a primit o nominalizare la premiile EFA.Printre operele sale cinematografice de renume se mai află filmele "Every Man For Himself And God Against All" (1974) - care a câştigat Marele Premiu al Juriului la Cannes -, "Lessons of Darkness" (1992), "Little Dieter Needs To Fly" (1997), "Invincible" (2001), "Grizzly Man" (2005), "Encounters At The End Of The World" (2009), "Bad Lieutenant: Port of Call - New Orleans" (2009) şi "Cave of Forgotten Dreams" (2010).Pe lângă activitatea regizorală, Werner Herzog a fost şi actor, printre rolurile sale notabile aflându-se cel al tatălui din drama experimentală "Julien Donkey-Boy" (1999), de Harmony Korine, şi cel al criminalului din filmul de acţiune "Jack Reacher" (2012).Werner Herzog a publicat peste 12 volume de proză şi a regizat numeroase spectacole de operă. A înfiinţat, de asemenea, o şcoală de film proprie - Rogue Film School.Cineastul german va fi invitatul de onoare al celei de-a 32-a ediţii a galei de decernare a premiilor Academiei de Film Europene. Evenimentul va avea loc pe 7 decembrie la Berlin. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Anda Badea)