Ministrul Muncii, anunț de ultimă oră despre PENSII!

Cinci mii de persoane cu dizabilităţi care beneficiază de servicii consiliere pentru încurajarea ocupării vor putea beneficia de sprijin financiar sub forma unui voucher de 5.000 de euro pentru achiziţionarea de dispozitive şi tehnologii asistive şi tehnologii de acces în vederea angajării, a anunţat ministrul Muncii, Marius Budăi, luni seara, la Palatul Victoria."Am anunţat intenţia noastră de a depune un proiect pentru acea tehnologie asistivă pentru persoanele cu dizabilităţi. Am depăşit perioada de elaborare a proiectului, iar acum suntem în etapa de dezvoltare a proiectului. Sunt deja semnate contractele, iar cadrul normativ este asigurat. Prin acest program, cinci mii de persoane cu dizabilităţi care beneficiază de servicii de informare şi consiliere din partea agenţiilor judeţene de ocupare a forţei de muncă pentru încurajarea ocupării vor putea beneficia de sprijin financiar sub forma unui voucher în cuantum de 5.000 de euro pentru achiziţionarea de dispozitive şi tehnologii asistive şi tehnologii de acces în vederea angajării. De asemenea, circa 200 de angajatori vor primi subvenţie pentru angajarea persoanelor cu dizabilităţi", a spus Marius Budăi.Pe de altă parte, ministrul Muncii a anunţat că au fost semnate 44 de contracte pentru construirea unor locuinţe protejate, centre respiro şi centre de zi în valoare de 55 de milioane de lei destinate adulţilor cu dizabilităţi."Azi, ministrul Muncii a semnat şi a fost înaintată Guvernului o propunere de modificare prin Hotărâre de Guvern, privind realocarea a 50 de milioane de lei, necheltuită pe alte proiecte, către acest program de construire de locuinţe protejate şi centre de zi. Măsurile vin pentru a sprijini accelerarea procesului de restructurare a instituţiilor rezidenţiale de tip vechi şi construirea de centre noi cu maximum 50 de locuri. 111 centre rezidenţiale cu capacitate mai mare de 50 de locuri sunt în procedură de avizare a planurilor de restructurare", a menţionat Budăi.Pentru sprijinirea copiilor cu dizabilităţi, ministrul a amintit că în acest an a demarat procesul de formare şi mărire a corpului asistenţilor maternali profesionişti. Astfel, prin proiectul cu fonduri europene Team-UP vor fi angajaţi alţi 4.000 de asistenţi maternali profesionişti care vor beneficia şi de formare profesională. De asemenea, şi cei 11.000 de asistenţi maternali deja angajaţi vor beneficia de formare profesională. Programul se va derula până în 2023 şi are o valoare totală de 569 de milioane de euro. O treime din asistenţii maternali formaţi şi angajaţi se vor ocupa exclusiv de copii cu dizabilităţi.Contracte cu fonduri europene au fost semnate şi pentru construcţia a 8 case de tip familial pentru copii instituţionalizaţi din care patru sunt pentru copii cu dizabilităţi (două în Constanţa, una în Buzău şi una în Timişoara)."Pe acest model al asistenţilor maternali pofesionişti căutăm soluţii şi pentru asistentul personal al persoanelor cu dizabilităţi. Căutăm o linie de finanţare. Suntem în discuţii cu Ministerul Fondurilor Europene să identificăm acea măsură de formare şi salarizare. Vrem să formăm însoţitorii persoanelor cu dizabilităţi pentru a le crea o mai mare competenţă în aceste domenii", a mai spus ministrul citat.Tot pe fonduri europene, pe Programul Operaţional Capital Uman, se poate finanţa inclusiv pregătirea personalului pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în activitatea de transfer din instituţia rezidenţială în locuinţa protejată, pregătirea beneficiarilor pentru acest transfer şi pregătirea comunităţii pentru noile servicii create."Pe POCA (Programul Operaţional Capacitatea Administrativă) există o linie de finanţare pe proiectul Persoane cu dizabilităţi: tranziţia de la servicii rezidenţiale la servicii comunitare. Dacă am încheiat infrastructura de tip rezidenţial, prin Programul Dezvoltarea Capacităţii Umane pregătim resursa umană pentru aceste persoane, venim şi încercăm să pregătim şi persoanele cu dizabilităţi pentru acest transfer prin accelerarea procesului de dezinstituţionalizare. Bugetul este în valoare de aproximativ 3,2 milioane de euro", a explicat Budăi.Potrivit ministrului, un alt element de reformă în ceea ce priveşte procesul de dezinstituţionalizare este reprezentat de reglementarea statutului asistentului personal profesionist precum şi a standardelor minime obligatorii pentru asigurarea îngrijirii şi protecţiei adulţilor cu handicap grav sau accentuat."Prin toate aceste măsuri pe care le-am prezentat şi am scris fişele de proiecte de la începutul anului, completăm ceea ce am implementat în perioada 2017 - 2018: introducerea ca prioritate a opţiunii pentru învăţământul de masă în detrimentul celui special; reglementarea biletului unic de călătorie; acordarea indemnizaţiei de însoţitor pentru copii cu dizabilităţi care beneficiază de servicii în internatele şcolare; recunoaşterea oficială a limbajului mimico-gestual ca mijloc de comunicare specifică persoanei cu surdocecitate şi mutitate; modificarea certificatului de încadrare în grad de handicap prin eliminarea informaţiilor cu caracter personal; reglementarea dreptului la asistent personal pentru toţi copii cu handicap grav; stabilirea unui termen de valabilitate a certificatelor de încadrare în grad de handicap până la vârsta de 18 ani; extinderea sferei de încadrare în grad de handicap cu noi diagnostice din zona bolilor rare şi reglementarea în cazul persoanelor cu amputaţii precum şi creşterea prestaţiei sociale cu peste 50% pentru persoana cu handicap", a mai precizat ministrul Muncii. 