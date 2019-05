Organizarea concursului pentru numirea noului şef al Secţiei de anchetă, pe ordinea de zi a CSM

22:10

"Păi noi pentru asta ne batem pentru că alegerile din 2016 au avut rost pentru că o mână de oameni împreună cu mine şi care am reuşit să ţinem partidul ăsta unit cu toate atacurile, am reuşit să facem lucruri importante în România. În primul rând am refuzat să predăm guvernul serviciilor, am refuzat să presăm Parlamentul serviciilor. Şi Parlamentul a scos legi bune şi guvernul a adoptat legi foarte bune", a declarat Liviu Dragnea, la Antena 3. Acesta a acuzat fostele guverne că erau controlate d...