VREMEA. Cod galben de furtună în şapte judeţe ale ţării. Prognoza meteo pentru următoarele zile

11:00

Tânăra a povestit pentru The Sun că îl iubeşte pe prietenul ei, dar a făcut sex cu tatăl lui. „Eu am 20 de ani, iar iubitul meu are 21”, îşi începe povestea tânăra. „Acum câteva luni eram la el acasă şi am decis să facem sex în dormitor. Eram în mijlocul celei mai bune părţi când tatăl lui a intrat peste noi brusc. A fost cel mai penibil moment din viaţa noastră. Am încercat să mă acopăr rapid cu pătura, dar am observat cum mă privea. Tatăl iubitului meu a distrus complet momentul nostru intim....