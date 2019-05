A murit copilul de 7 ani căzut într-o fântână din Sălaj

09:20

Evaluare Națională 2019, clasa a IV-a. Elevii vor susține, astăzi, proba de Limba Română în cadrul Evaluării Naționale 2019. Peste 180 000 de elevi vor trăi emoțiile acestui prim test prin care vor încerca să demonstreze cât de bine și-au însușit materia. Examenul va avea loc chiar în sălile de curs în care elevii își […] The post Evaluarea Națională 2019, clasa a IV-a. Subiectele la limba română appeared first on Cancan.ro.