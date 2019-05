Trei VEȘTI RELE de la Banca Națională a României

12:00

"Eu vreau să-l felicit pe domnul primar, pentru că, aşa cum am spus, Primăria Oradea, dânsul personal, echipa pe care şi-a format-o la primărie, reprezintă un exemplu că se poate în ciuda tuturor obstacolelor şi a birocraţiei. Ştiţi foarte bine că eu sunt în favoarea unei simplificări radicale, pentru atragerea banilor europeni care sunt la dispoziţia cetăţenilor," a afirmat Corina Creţu.Comisarul european s-a aflat la Oradea pentru a efectua o vizită în teren la lucrările de investiţii pe fonduri europene aflate în derulare, alături de viceprimarul Mircea Mălan, de reprezentanţii Primăriei Oradea şi ai constructorilor. Astfel, de dimineaţă, Corina Creţu a vizitat şantierul lucrărilor din Piaţa Ferdinand şi lucrările la proiectul de extindere a liniei de tramvai cu peste patru kilometri.Înainte de a ieşi pe teren, comisarul Corina Creţu a discutat, mai bine de o jumătate de oră, cu primarul Ilie Bolojan şi conducerea primăriei mai multe probleme ale absorbţiei fondurilor europene şi dificultăţile cu care se confruntă primăria."Încă de la începutul mandatului meu, am spus că politica regională nu are culoare politică. Am fost şi sunt la dispoziţia guvernelor României, dar principalii mei parteneri, aliaţii de nădejde, au fost primarii din toate statele membre de la care am aflat direct problemele cu care se confruntă şi ce este de făcut. Sper ca în ceea ce am propus noi, în propunerea Comisiei Europene, atât legată de buget, când România ar trebui să câştige şase miliarde de euro pentru perioada 2021-2017 în plus faţă de ce are acum, dar şi în propunerile de schimbare a regulamentelor, sper ca toate acestea să vă ajute mai mult în momentul în care vor fi adoptate de Parlamentul European şi de Consiliul European, ca şi co-legislator," a subliniat aceasta."La finalul unui mandat de comisar, doresc să-i mulţumesc doamnei Creţu pentru tot ce a făcut pentru ca absorbţia de fonduri europene pentru autorităţile locale să se deruleze în condiţii cât mai bune şi pentru tot concursul pe care l-a dat pentru ca anumite lucruri ce nu funcţionau să fie eliminate", a spus Ilie Bolojan, primarul municipiului Oradea.Lucrările de reabilitare şi modernizare a Pieţei Ferdinand din Oradea, demarate, sunt realizate printr-un proiect de 19 milioane de lei, din POR 2014-2020, parte integrantă dintr-un proiect mai mare în valoare de 70 de milioane de lei, pentru cinci lucrări în centrul istoric: construcţia Podului Centenarului (deja inaugurat), amenajarea malului stâng al Crişului, pietonalizarea străzii Aurel Lazăr şi zona Libertăţii-Iosif Vulcan.În Piaţa Ferdinand se vor înlocui toate reţelele din subteran, se pietonalizează cea mai mare mare a zonei, în suprafaţă de 3,5 hectare, se reconfigurează traficul rutier, se va construi o nouă fântână arteziană şi în spatele Teatrului de stat se va amenaja o platformă pentru spectacole în aer liber. Piaţa Ferdinand se va finaliza în 18 luni, fiind pusă în practică de o asociere de firme.Al doilea proiect vizitat de Corina Creţu, în lucru, vizează reabilitarea liniei de tramvai pe un sector central şi prelungirea liniei de tramvai cu o cale dublă de patru kilometri, cu realizarea a trei podeţe, proiect în valoare de 47 milioane de euro. AGERPRES