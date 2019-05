Alex Velea și Connect-R, din nou împreună pe scenă! Cei doi îngroapă securea războiului după 12 ani

14:10

SUA au pus sub sancțiuni economice gigantul chinez Huawei, cel mai mare producător de echipamente de telecomunicații din lume și al treilea producător de smartphone-uri le nivel mondial. Nicio companie americană nu mai are voie să vândă tehnologie către Huawei, scrie Reuters. Concomitent, un alt ordin interzice companiilor americane să cumpere produse de la companiile […] Post-ul Lovitură de moarte pentru Huawei: SUA au pus gigantul chinez sub sancțiuni dure apare prima dată în Libertatea.ro.