Tenis: Mihaela Buzărnescu s-a oprit în optimi la Roma (WTA)

20:00

Autoritatea Electorală Permanentă a prezentat joi sistemele informatice pentru monitorizarea prezenţei la vot şi pentru centralizarea proceselor verbale pentru alegerile europarlamentare şi referendumul naţional din 26 mai, preşedintele AEP, Florin Mituleţu-Buică, precizând că şansele ca acestea să fie atacate cibernetic sunt zero, iar cazurile de vot multiplu vor fi semnalate poliţiştilor."Şanse zero să fie penetrat acest sistem informatic şi tot ce ţine de reţeaua informatică pentru aceste alegeri. Aplicaţia (pentru distribuirea mandatelor - n.r.) se instalează pe un echipament off-line, el nu e conectat la internet şi nu poate fi atacat din niciun sistem informatic extern", a declarat preşedintele AEP, într-o conferinţă de presă.Costul softului folosit la alegerile europarlamentare este "zero" şi "este produs 'in house' de specialişti de la STS şi AEP".Aplicaţia va fi funcţională în secţiile de votare de pe o tabletă utilizată de un operator de calculator, care va scana CNP-ul alegătorului şi va verifica dacă acesta a mai votat sau nu. Tabletele sunt cele utilizate în 2016. Sunt în jur de 700 de tablete noi pentru secţiile de votare din Bucureşti Ilfov, a spus şeful AEP.Potrivit preşedintelui AEP, va fi o singură tabletă la fiecare secţie de votare, "aproape 18.700 în ţară şi 441 în străinătate".Florin Mituleţu-Buică a precizat că sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal va funcţiona şi la Centrul operativ de comandă de la MAI, iar toate tentativele de vot ilegal vor fi semnalate poliţiştilor."Pentru verificarea votului multiplu se face verificarea fiecărui cetăţean în primul rând dacă are dreptul de a vota, dacă îndeplineşte vârsta şi dacă are vreo interdicţie legală pentru a nu putea vota. Această operaţiune durează câteva secunde pentru că se introduce actul de identitate. (...) La momentul actual, cartea de identitate şi paşapoartele cu domiciliul în străinătate pot fi identificate în câteva secunde şi răspunsul vine aproape imediat, pentru că se caută în tabletă şi ulterior în server-ul central de la BEC. (...) În ziua votării este un Centru operativ la nivelul MAI care preia informaţia (...) că respectivul cetăţean a făcut un vot multiplu (...). MAI comunică poliţistului de la uşa secţiei de votare (...) şi se demarează procedura de cercetare şi verificare a operaţiunii de vot multiplu", a explicat preşedintele AEP.Gabriel Saucă, directorul pentru coordonarea sistemului electoral naţional din cadrul Autorităţii Electorale Permanente, a arătat că există acoperire cu internet în 99,5% dintre secţiile de votare. Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO"Mai vorbim de nişte secţii de votare în care au trebuit luate nişte măsuri speciale ca să existe acoperirea, dar la ora actuală, cu excepţia secţiei din Coreea de Nord, este acoperire de internet în toate secţiile de votare. Pentru Coreea de Nord avem o procedură specială în aşa fel încât şi cei nouă alegători din Coreea de Nord să fie introduşi în SIMPV", a spus Saucă.Campania electorală pentru alegerile europarlamentare se va încheia pe 25 mai, la ora 7,00.Peste 18.000.000 de alegători vor fi chemaţi la urne pe 26 mai. AGERPRES/(A - autor: Florentina Ştefănescu, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Ady Ivaşcu)