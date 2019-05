Jaf ca-n filme, în Timișoara. Un bărbat a fugit cu 20.000 de euro

15:20

O explozie a avut loc joi la Uzina Mecanică din Băbeni, județul Vâlcea. Din primele informații reiese că o persoană a murit. Potrivit unor surse locale, explozia s-a produs la Uzina Mecanică Băbeni, care se ocupă de demilitarizarea muniției explozive. Din primele informații se pare că un proiectil a explodat, o persoană fiind decedată.