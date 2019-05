Diana Dumitrescu, o graviduță sexy în costum de baie: ”Mămica vă salută pe toți!”

16:30

Deea Maxer este însărcinată pentru a doua oară! Vedeta a dat marea veste pe contul ei personal de Facebook, iar fanii n-au contenit cu felicitările și urările de bine. În urmă cu ceva timp, Deea Maxer mărturisea că își mai dorește un copil însă soțul ei nu a văzut aceat gând cu ochi buni. Bruneta i-a […] The post Deea Maxer este însărcinată pentru a doua oară: ”Mulțumin Doamne, Doamne!” appeared first on Cancan.ro.