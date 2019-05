Peste 50 de oameni au murit în urma confruntărilor dintre Armata egipteană şi islamişti în Peninsula Sinai

18:50

„Eu îi sfătuiesc pe şoferii care au luat amendă azi să se ducă să conteste în instanţă. Şi eu am fost amendat de poliţie şi m-am dus şi am contestat când am considerat că mi s-a făcut o nedreptate”, a declarat Răzvan Cuc. El a susţinut că OUG 21/2019 nu a fost adoptată împotriva serviciilor de tip Uber. „Ce am reglementat noi până-n acest moment nu interzice Uber să funcţioneze pe piaţă. Deci asta este un subiect folosit de anumiţi oameni în campania electorală doar pentru a veni cu un subiect î...