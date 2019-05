Caracatița băncilor implicată într-un mare scandal european

22:30

Vineri 17 și sâmbătă 18 mai, are loc la Sala Palatului din București spectacolul SGT PEPPER, the Original BEATLES Show of the McCartney Group. Concertul este suținut de trupa tribut Beatles, The Backwords, și promovat de Ruth și Angie McCartney, sora și mama vitregă a lui Sir Paul Mccartney.