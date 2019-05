China: Bilanţul prăbuşirii unei clădiri la Shanghai urcă la zece morţi

22:30

Membrii trupei britanice Jamiroquai, artizani ai renaşterii muzicii funk în anii 90 şi o legendă a generaţiei lor, vor fi cap de afiş al festivalului BIME Live, care se va desfăşura în perioada 1 şi 2 noiembrie la Bilbao Exhibition Centre (BEC), potrivit EFE.Organizatorii festivalului au anunţat joi într-un comunicat că recitalul trupei britanice, în frunte cu carismaticul solist Jay Kay, va concerta la Bilbao alături de alte nume sonore ca Michael Kiwanuka, Morgan, The Divine Comedy şi Do Nothing.Jamiroquai, după o absenţă de 14 ani din Ţara Bascilor şi cu peste 27 de milioane de discuri vândute în întreaga lume, va veni la BIME Live "în plină formă" şi în cadrul turneului său, care este un adevărat "succes pentru public şi critici".Britanicul Michael Kiwanuka a apărut pe scena muzicală în 2012 cu 'Home again', iar de atunci a lansat mai multe discuri şi colaborări cu diferiţi artişti. După primul său recital pe scena de la Bilbao, în 2015, el revine la BIME Live pentru "a da o nouă dovadă a strălucitului său parcurs".The Divine Comedy, trupa lui Neil Hannon, unul dintre compozitorii cei mai influenţi ai muzicii pop din ultimele decenii, revine cu 'Office Politics', un album care va fi lansat pe 7 iunie şi pe care trupa îl va prezenta pe scena BIME Live.Alte participări confirmate la festival sunt trupa madrilenă Morgan, care va prezenta 'Air', noul lor album cu cântece rock, folk şi soul. Festivalul va fi închis de cvartetul britanic Do Nothing, una din promisiunile noului val şi care au cules critici bune cu noul lor single 'Gangs'.AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Ady Ivaşcu)