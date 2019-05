Sărăcie: DOAR un român din patru rămâne cu bani până la următorul salariu

15:50

Dăeni este una din cele 139 de comunități din zone rurale și mic urbane, în care persoanele afectate de sărăcie vor beneficia de servicii medico-socio-educaționale integrate, în proiectul Ministerului Muncii și Justiției Sociale „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”. În unele localități este nevoie de ajutor medical, în altele sunt probleme legate de abandonul școlar, iar alte sate izolate au nevoie de sprijin pentru reconversia profesională și angajarea unui număr mare de locuitori, iar soluția nu poate fi decât o abordare integrată. Echipa comunitară integrată, formată din asistent social, asistent medical comunitar și consilier sau mediator școlar va sprijini, în medie, între 170 și 250 de persoane din fiecare comunitate.În ultimii ani există un interes crescut, la nivelul statelor Uniunii Europene, pentru conceptul de „servicii integrate”, materializat uneori sub forma „ghișeelor unice”. Sunt numeroase modele europene de bună practică, finanțate din Fondul Social European, care dovedesc că serviciile integrate sunt o soluție mai eficientă de sprijin pentru persoanele cu nevoi multiple. Un astfel de proiect nu a mai fost desfășurat până acum la nivel național, însă ideile s-au adunat după ce altele, la scară mai mică, au dat rezultate excepționale. „La momentul scrierii proiectului s-a pornit de la astfel de exemple de succes, obiectivul nostru fiind o replicare a acestora. De altfel, pe cuprinsul evenimentelor, dezbaterilor și grupurilor de lucru incluse în proiect vor fi invitați atât beneficiari ai unor astfel de proiecte, precum și profesioniști care au contribuit la implementarea lor”, explică reprezentanții Ministerului Muncii. Pentru acest proiect, Ministerul Muncii și Justiției Sociale a accesat în parteneriat cu Ministerul Educației și cu Ministerul Sănătății, fonduri europene din Programul Operațional Capital Uman. Cele trei instituții au încheiat „Protocolul de colaborare în vederea implementării serviciilor comunitare integrate necesare prevenirii excluziunii sociale şi combaterii sărăciei”.Poate cea mai gravă situație este în zonele cu populație îmbătrânită, unde oamenii nu pot ajunge singuri nici măcar la medic. Pentru ei, o parte importantă a proiectului este coordonată de Ministerul Sănătății care îi va ajuta cu angajarea unui asistent medical comunitar. În Dăeni există deja un astfel de specialist, susținut de Primărie. Este doamna Geta Gavrilă, cea care face, în multe cazuri, diferența între viață și moarte, pentru cei peste 2.500 de oameni din localitate. În comună este și un medic de familie, dar cei mai mulți nu se pot deplasa până la cabinet, fie pentru că starea sănătății nu le permite, fie din lipsa unui mijloc de transport. Iar asistenta rezolvă mare parte din cazurile medicale. Ea este îngerul lor.Probleme au mai ales bătrânii și femeile gravide care nu merg să-și facă testele obligatorii din timpul sarcinii, esențiale pentru viața lor și a copiilor. Unele nu au bani să plătească medicamentele sau transportul până la spital. „Medicul este la cabinet de luni până vineri, dar multora le e greu să ajungă. De cele mai multe ori sunt chemată mai întâi eu, pentru a vedea despre ce este vorba. La bătrâni merg adesea pentru tratament injectabil, dacă e nevoie. Satul e îmbătrânit, sunt puțini asigurați, nu mulți au loc de muncă”, povestește Geta Gavrilă, asistenta medicală a comunei Dăeni. Toți cei din comună pot apela la ajutorul ei, chiar dacă nu sunt persoane cu risc medico-social. De la Dăeni până la clinica cea mai apropiată din județ, la Măcin, este o distanță de 80 de kilometri, pe care mulți nu o pot parcurge. „Avem și un laborator de analize, prin contract cu un laborator din Tulcea. Se recoltează probe o dată pe săptămână, joia, pentru teste gratuite. Astfel, am reușit să ajutăm mai ales gravidele. Încercăm să le convingem pe toate să-și controleze sarcina. Multe nu au bani nici măcar pentru a-și plăti transportul până la o clinică medicală, pentru că nu au loc de muncă și au copii mulți”, explică asistenta. Uneori, oamenii din comună o anunță atunci când observă că un apropiat are o problemă gravă de sănătate, însă există și situații în care cel bolnav este greu de găsit. Așa a fost și cazul unui bărbat de 52 de ani, rămas fără loc de muncă și fără asigurare medicală, pe care doamna Gavrilă l-a ajutat să depășească o situație medicală dificilă. Astfel de situații nu sunt rare la Dăeni, de aceea este necesar un al doilea asistent medical comunitar.„Noi avem un asistent medical în comună, care-i ajută foarte mult pe oameni. Când ne-a contactat cineva de la Ministerul Sănătății, am crezut că trebuie să asigurăm buget suplimentar pentru încă un asistent. Am aflat însă că nu e nevoie să-i dăm noi salariul, pentru că noul asistent medical comunitar va fi plătit dintr-un proiect european. Ne bucurăm că cineva s-a gândit la noi și la oamenii noștri”, ne-a povestit, vădit emoționat, primarul comunei Dăeni, Marian Gherghișan.Au transmis deja în mod oficial faptul că doresc implicarea în proiect peste 115 din cele 139 de comunități selectate pe baza datelor furnizate în Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate și al Dezvoltării Umane Locale din România. Zonele sărace vor beneficia, prin autoritățile administrației publice locale, de resurse umane adecvate remunerate prin intermediul proiectului. Despre proiectProiectul „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” se derulează în perioada 12 septembrie 2018 – 11 ianuarie 2022. Bugetul total al proiectul este de 113.076.750,37 lei, din care din care contribuția Uniunii Europene din Fondul Social European este de 85%, iar contribuția Guvernului României este de 15%.În prezent se pregătesc intervențiile în comunități: sunt semnate contractele cu fiecare dintre cele 139 de comunități selectate pentru obținerea angajamentului formal, pentru derularea serviciilor integrate și pentru asigurarea sustenabilității acestora, pentru cel puțin cinci ani. Proiectul are ca suport un site, http://serviciicomunitare.ro, ce va fi actualizat permanent, astfel încât să ajute toate cele 139 de comunități.Fiecare dintre cele 139 de zone va beneficia de servicii comunitare integrate, derulate prin resurse financiare puse la dispoziție de cele trei ministere care fac parte din proiect, în acord cu prevederile Ordinului nr. 393/630/4236/2017 din 13 martie 2017 pentru aprobarea Protocolului de colaborare în vederea implementării serviciilor comunitare integrate necesare prevenirii excluziunii sociale şi combaterii sărăciei.Acest articol face parte din Campania Ministerului Fondurilor Europene, „Bani europeni pentru idei românești” și a fost publicat pe www.money.ro, în cadrul proiectului „Descoperă Programul Operațional Capital Uman” (cod MySMIS 125486), cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.