'Rugby, Natural!' - expoziţie despre simbolistica elementelor naturale din emblemele echipelor de rugby, la Muzeul Antipa

07:40

Ziua internaţională împotriva homofobiei, transfobiei şi bifobiei a fost instituită în 2004 cu scopul de a atrage atenţia asupra violenţei şi discriminării cu care se confruntă minorităţile sexuale. Data de 17 mai marchează momentul deciziei Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii de excludere a homosexualităţii din lista tulburărilor mentale, notează site-ul dedicat acestei zile may17.org.Ziua internaţională împotriva homofobiei, transfobiei şi bifobiei reprezintă un punct de reper în atragerea atenţiei factorilor de decizie, presei, publicului, corporaţiilor, liderilor de opinie, autorităţilor locale cu privire la situaţia alarmantă în care se află persoane cu diverse orientări sexuale, identităţi şi expresii de gen, precum şi cu diverse caracteristici sexuale, mai notează sursa citată.Aşa cum subliniază Consiliul Europei, principiul egalităţii şi nondiscriminării reprezintă un element fundamental în protejarea drepturilor omului. Este garantat de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (articolul 14) şi întărit de Protocolul Nr. 12 la Convenţie, care prevede că, în general, nimeni nu trebuie să fie discriminat cu vreun motiv de către o autoritate publică. Actele homofobe săvârşite în mai multe ţări indică încălcări sistematice ale persoanelor LGBTI (lesbiene, homosexuali, bisexuali, transsexuali şi intersexuali). Aceste fenomene au arătat că, în multe cazuri, nedreptatea este tolerată şi uneori chiar susţinută de acele autorităţi a căror datorie precisă este să-şi protejeze cetăţenii împotriva oricărei forme de discriminare, evidenţiază Consiliul Europei - www.coe.int."17 mai" este marcată în peste 130 de ţări, dintre care în 37 legăturile între persoane de acelaşi sex sunt ilegale. Ziua a fost recunoscută oficial de mai multe state, instituţii internaţionale, cum este Parlamentul European, şi de numeroase autorităţi locale. Majoritatea agenţiilor ONU marchează momentul prin activităţi specifice.Deşi în fiecare an, evenimentul este promovat la nivel mondial, Ziua internaţională împotriva homofobiei, transfobiei şi bifobiei nu reprezintă o campanie centralizată, ci mai degrabă un moment pentru toţi cei care vor să se implice într-o problemă aparte, în orice format ales. Mai multe entităţi diferite participă la mobilizarea din jurul zilei de 17 mai şi, prin urmare, evenimentul se desfăşoară sub mai multe denumiri. Unele organizaţii adaugă ''lesbofobia'' sau ''intersexfobia'' ca puncte distincte. Acronimele diferă, de asemenea, de la iniţialul "IDAHO" la "IDAHOTB" sau "IDAHOBIT". Ziua nu are asociată o marcă înregistrată la nivel global, prin urmare fiecare alege modul de a comunica, notează may17.org. Dacă iniţial evenimentul a fost organizat de Comitetul IDAHO, constituit în 2004 de fondatorii Zilei internaţionale împotriva homofobiei şi transfobiei, iniţiativa este în prezent administrată în colaborare cu reţele regionale de activişti, mai arată sursa citată anterior.Şi Banca Mondială marchează la această dată Ziua internaţională împotriva homofobiei şi transfobiei sau IDAHOT. În 2018, instituţia a organizat la Viena, Washington D.C. şi în social media paneluri de discuţii şi activităţi pe tema "Alianţe pentru solidaritate", la care au luat parte oficiali guvernamentali, decidenţi politici, societatea civilă şi alţi factori de influenţă. Citând cercetări ale Băncii Mondiale, dezbaterile s-au concentrat asupra formelor pe care le îmbracă excluderea persoanelor LGBTI şi care nu se bazează numai pe orientarea sexuală sau identitatea de gen, ci şi pe alte aspecte, cum ar fi etnia, religia şi statutul social. Prin urmare, construirea alianţelor, a subliniat www.worldbank.org, este importantă pentru atingerea egalităţii în privinţa oportunităţilor pentru toţi, în special săraci sau vulnerabili.Înaintea aniversării din acest an, la 14 mai 2019, Administratorul Programului ONU pentru Dezvoltare (PNUD), Achim Steiner, a susţinut: ''Fiecare s-a născut liber şi egal în demnitate şi în drepturi. Totuşi, legi care discriminează, politici şi practici împotriva persoanelor LGBTI sunt încă în vigoare în lume, iar în câteva ţări acestea reapar după câţiva ani de inactivitate. Prin urmare, trebuie să tratăm Ziua internaţională împotriva homofobiei şi transfobiei (IDAHOT) ca pe o oportunitate de creştere a conştientizării asupra drepturilor persoanelor LGBTI. Reprezintă, de asemenea, o şansă de a celebra diversitatea.'' Foto: (c) SORIN LUPŞA/AGERPRES FOTOÎn această zi de 17 mai, IDAHOT se axează pe dreptate şi protecţie pentru toţi - ambele reprezentând puncte centrale pe Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă şi pentru cele 17 obiective ale sale. Punerea în aplicare a legilor şi politicilor nondiscriminatorii, abrogarea legilor punitive şi asigurarea accesului la justiţie pentru toţi reprezintă elemente esenţiale în respectarea angajamentului central al ONU de "a nu lăsa pe nimeni în urmă", a mai subliniat Achim Steiner.Potrivit datelor PNUD, de-a lungul ultimelor decenii, dreptatea şi protecţia persoanelor LGBTI a înregistrat progrese semnificative la nivel global: în 2018, Curtea Supremă din India a declarat, în mod unanim, legale toate formele de relaţii consensuale între adulţi; Angola a abrogat prevederile împotriva homosexualităţii şi a interzis discriminarea bazată pe orientare sexuală; Pakistan a adoptat o lege care apără drepturile persoanelor transsexuale. Statisticile PNUD arată, totuşi, că 72 de ţări şi teritorii condamnă încă relaţiile consensuale ale adulţilor de acelaşi sex şi numai 63 de ţări oferă protecţie împotriva discriminării persoanelor LGBTI. Anumite ţări chiar restricţionează libertatea de exprimare şi de asociere cu privire la diversitatea de gen şi sexuală. Fiind unul dintre semnatarii Declaraţiei comune pentru stoparea violenţei şi discriminării împotriva persoanelor LGBTI, PNUD susţine în prezent 53 de state în luarea măsurilor privind drepturile şi incluziunea LGBTI printr-o strânsă colaborare cu guvernele, organizaţii ale societăţii civile, parteneri din sectorul privat şi cel academic, arată www.undp.org.În România, Asociaţia ACCEPT a organizat anual Marşul Bucharest Pride. În 2019, evenimentele legate de această temă se desfăşoară în perioada 15-23 iunie, iar Marşul Bucharest Pride este programat la 22 iunie 2019, în Piaţa Victoriei. AGERPRES/(Documentare - Roxana Mihordescu, editor: Cerasela Bădiţă, editor online: Alexandru Cojocaru)