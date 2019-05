Iulia Albu o face praf pe Andreea Marin: „Zâna Pătrunjel seamănă cu Sânziana Buruiană”

20:00

Un nou viral despre ce pun românii în farfurie, zi de zi, a fost gustat cu mult interes de toți internauții. Este vorba despre un filmuleț creat cu mult haz, prin care se încurajează consumul produselor românești. Imaginația internauților nu are limite. În ultimele zile, comunitățile social media au distribuit masiv un clip care încurajează […] The post E mai tare decât “Cristi, bă Cristi!” E noul super-viral care a inundat internetul: “Mănâncă românește…” appeared first on Cancan.ro.