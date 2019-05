Alertă în Capitală! Două AUTOBUZE s-au CIOCNIT. Care este starea victimelor

00:15

Mierea de manuka - rezultată din recoltarea polenului de la arborele de manuka, plantă endemică pentru teritoriul Noii Zeelande - are extraordinare proprietăți vindicative. Asta o face extrem de costisitoare - potrivit specialistului consultat de EVZ, Constantin Dobrescu, vicepreședinte al Federației Asociațiilor Apicole din România (ROMAPIS), un kilogram costă sute de dolari, în funcție de an, concentrația de metilglioxal (substanță care indică puterea antibacteriană) etc. -, dar o și transformă în cel mai falsificat produs apicol din lume. Cum mierea de manuka a pătruns de ani buni și pe piața din România, vă oferim, mai jos, un material pe cât de util, pe atât de interesant.