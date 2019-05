Au dat foc cataloagelor şi au distrus un calculator. Spargere la un liceu din Iaşi

10:20

„Mulţumesc tuturor pentru sprijin! Sunt atât de recunoscătoare pentru tot ce s-a întâmplat în ultimele trei luni. A fost minunat la Tel Aviv! Vă iubesc şi mult noroc tuturor în finală!", a scris cântăreaţa pe contul său de pe reţeaua de socializare online Instagram. Thank you for all your support! I am so greatful for everything that happened in the last 3 months. I had such a great time in Tel Aviv! LOVE YOU ALL AND GOOD LUCK TO EVERYONE IN THE FINALS! May 16, 2019 at 5:39pm PDT România, reprez...