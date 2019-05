România, în alertă meteo! Autoritățile au instituit codul roșu

22:40

Cel puţin patru persoane au murit după ce un avion uşor s-a prăbuşit joi seară în apropierea Aeroportului din Dubai, anunţă Autoritatea aeronautică civilă din Emiratele Arabe Unite. Avionul, de tip Diamond DA42, s-a prăbuşit la aproximativ cinci kilometri sud de Aeroportul din Dubai. Cele patru persoane aflate la bord – trei britanici şi un […] The post Cel puţin patru persoane au murit după ce un avion s-a prăbuşit în apropierea Aeroportului din Dubai appeared first on Cancan.ro.