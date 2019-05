Horoscop Urania | Previziuni astrale pentru perioada 18-24 mai 2019. Lună Plină în Scorpion. Soarele și Mercur vor intra în zodia Gemenilor

12:10

Jandarmerița Oana But din Zalău a câștigat titlul de cea mai bună trăgătoare cu arma din România după ce a câștigat un concurs organizat de MAI. Dar tânăra nu atrage privirile doar pentru cât de bine se descurcă cu arma din dotare ci și cu felul în care arată. Locotenentul Oana But, din cadrul Inspectoratului […] Post-ul FOTO | Cea mai sexy jandarmeriță. Oana But, cea mai bună trăgătoare cu arma din România atrage toate privirile apare prima dată în Libertatea.ro.