Statele Unite au pus capăt tratamentului comercial preferenţial acordat Turciei

La un an de la întâlnirea cu Raluca i-am vizitat, din nou, în emiratul care le-a devenit, în ultimii opt ani, „acasă“. Ne-am întâlnit la început de aprilie în frumoasa lor vilă de pe The Palm. Păşind în livingul cu vedere spre plajă, ne-am împiedicat de jucăriile şi cadourile lui Walter Jr., a cărui aniversare fusese cu o zi înainte. Ne-a spus că nu are voie să deschidă decât trei cadouri pe zi pentru a nu fi copleşit.