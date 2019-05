Mihaela Tatu, cea mai arzătoare dorinţă! Vedeta a dezvăluit ce planuri are pentru anul acesta

Mihaela Tatu are planuri măreţe pentru acest an şi îşi doreşte să îşi îndeplinească toate visurile! Vedeta a conştientizat faptul că important în viaţă este să te bucuri de moment, aşa că are de gând să îşi ducă la bun sfârşit toate planurile pe care şi le-a propus, cu zâmbetul pe buze.

