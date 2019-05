Și neplătit, și amendat! Nicolae Stanciu riscă o sancțiune uriașă după ce a fugit de la Al Ahli

10:20

Alexandru Ioniță are zilele numărate la CFR Cluj, după revenirea lui Dan Petrescu la cârma campioanei. Antrenorul spune că după ultima etapă va lua o decizie finală în cazul mijlocașului de 24 de ani.„Din ce am văzut eu, nici când nu am fost eu aici nu prea a jucat. Nu că are probleme cu mine Alex Ioniţă. ...