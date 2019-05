Tenis: Naomi Osaka - Sunt dezamăgită, aş fi vrut foarte mult să joc azi

15:20

Festivalul concurs de book-trailere Boovie 2019, ajuns la cea de-a patra ediţie, reuneşte în acest weekend la Focşani câteva sute de elevi din ţară şi din Republica Moldova, transformând oraşul pentru câteva zile într-o adevărată capitală a lecturii, potrivit organizatorilor."La Focşani au ajuns circa 500 de elevi de gimnaziu şi liceu din 25 de judeţe din ţară şi din trei localităţi din Republica Moldova, cărora li se adaugă circa 285 de elevi din Vrancea. Focşaniul devine pentru acest weekend, datorită Boovie, o adevărată capitală a lecturii. Ediţia din acest an vine cu câteva noutăţi. Am adăugat o secţiune pentru gimnaziu, pentru că după succesul pe care l-a avut ediţia de anul trecut şi mediatizarea de care s-a bucurat festivalul, am primit foarte multe cereri din partea profesorilor şi elevilor de gimnaziu. Avem şi o a treia secţiune, Boovie Plus, care are ca tematică, anul acesta, manualul de fizică, respectiv principiul inerţiei, pentru că ne dorim ca elevii să aibă o altă perspectivă asupra manualelor şcolare. Anul acesta cărţile din concurs sunt ale unor scriitori de limbă română, pentru a celebra în acest mod Centenarul Marii Uniri. Patru dintre scriitorii ale căror cărţi sunt în concurs, Dan Lungu, Liliana Corobca, Florin Bican şi Horia Corcheş se află în aceste zile la Focşani pentru a juriza concursul sau pentru a sta de vorbă cu tinerii", a declarat, pentru AGERPRES, iniţiatorul acestui festival concurs, profesoara de limba română Carmen Ion.Potrivit acesteia, în concurs s-au înscris peste 1.000 de elevi, iar câţiva zeci de elevi participă la o secţiune în afara concursului, "Trailerul de buzunar", secţiune care se desfăşoară doar pe internet, reintrodusă ca urmare a cererilor apărute după încheierea înscrierilor şi tragerea la sorţi a cărţilor."După terminarea înscrierilor şi tragerea la sorţi a cărţilor, am primit foarte multe cereri din partea elevilor pentru a se înscrie la Boovie. Şi atunci am reactivat o secţiune, "Trailerul de bucunar", care se desfăşoară doar pe internet şi care anul trecut s-a bucurat de un foarte mare succes. Un trailer al unei echipe din Beiuş, de exemplu, a fost accesat de nu mai puţin de 35.000 de ori de internauţi", a spus Carmen Ion.Profesorul Carmen Ion a mulţumit tuturor celor care s-au implicat în organizarea acestui festival, în special preşedintelui Consiliului Judeţean Vrancea, Marian Oprişan, care a avut un cuvânt greu de spus în organizarea acestui festival şi a fost catalizatorul finanţării evenimentului, dar şi al coagulării celorlalte instituţii în jurul acestui proiect.Primăria Municipiului Focşani, care a contribuit cu suma de 100.000 de lei la organizarea acestui festival, şi-a exprimat susţinerea şi pe viitor pentru Boovie."Primăria municipiului Focşani şi instituţiile culturale din subordine vor da tot sprijinul organizării acestui festival şi pe viitor. Sperăm să devină o tradiţie pentru oraşul nostru şi să ajungă la nivel internaţional. Tinerii nu trebuie să uite că cel mai important este să citească, să înveţe, iar primăria susţine tot ceea ce înseamnă performanţă", a declarat primarul municipiului Focşani, Cristi Misăilă.Profesorii participanţi la Festivalul Boovie 2019 sunt implicaţi şi într-un Simpozion susţinut şi finanţat de Ministerul Educaţiei Naţionale, sub titulatura "Strategii educaţionale alternative centrate pe competenţe-cheie în învăţământul preuniversitar", care presupune facilitarea schimbului de bune practici în ceea ce priveşte strategiile educaţionale alternative, aplicate de profesori din ţară şi de peste hotare.Organizatorii acestui eveniment sunt Colegiul Naţional Pedagogic "Spiru Haret" Focşani şi "Asociaţia Grow Up Project" Focşani, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea. Co-organizator al Festivalului este Cosiliul Local, iar partenerul principal este Primăria Municipiului Focşani. Parteneri ai evenimentului sunt şi Ateneul Popular "Maior Gheorghe Pastia", Ansamblul Folcloric "Ţara Vrancei", Teatrul Municipal "Maior Gheorghe Pastia", Biblioteca Judeţeană "Duiliu Zamfirescu" şi Centrul Cultural Vrancea. AGERPRES / (A - autor: Dana Lepădatu, editor: Karina Olteanu, editor online: Gabriela Badea)