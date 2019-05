Cannes 2019 - Filmul biografic ''Rocketman'', dedicat lui Elton John, întâmpinat cu reacţii mixte de critici

17:50

Peste 1.000 de elevi de gimnaziu şi liceu din toată ţara şi din Republica Moldova şi-au dau întâlnire în acest weekend la Focşani, la festivalul concurs de book trailere Boovie 2019, pentru a demonstra că tinerii iubesc lectura, doar că îşi doresc o lectură altfel, care să iasă din tiparele manualului şcolar.Nu mai puţin de 92 de echipe s-au alineat la startul ediţiei din acest an, care are ca miză participarea la renumitul Festival Internaţional de Film Transilvania, ce va avea loc la Cluj, în luna iunie.Echipele au început pregătirile din timp şi nu puţine au fost provocările cu care s-au confruntat, astfel că, deşi s-au înscris iniţial 111 echipe, pe ultima sută de metri câteva şi-au anunţat retragerea din concurs. Numărul mare de elevi care au reuşit să ducă la bun sfârşit această provocare demonstrează că, în ciuda aparenţelor, generaţia de astăzi citeşte, doar că preferă o lectură creativă.La un pas de a renunţa la această provocare a fost şi echipa Şcolii Gimnaziale "Duiliu Zamfirescu" din Focşani, cunoscută sub titulatura de "Şcoala 10", care a intrat în concurs chiar cu acest nume. Deşi organizatorii au fost anunţaţi de retragerea echipei, elevii s-au mobilizat pe ultima sută de metri şi au reuşit să finalizeze trailerul.Pe membrii echipei "Şcoala 10", Ciprian Andrei, Monica, Daniela, Alexandra, Miruna Elena, Denisa şi Andreea, îi uneşte pasiunea pentru teatru, majoritatea făcând parte din echipa de teatru a şcolii care participă la Stagiunea Teatrală a Elevilor Vrânceni, un concurs interşcolar la nivel judeţean."Iniţial am anunţat că ne retragem din concurs, dar apoi am hotărât să facem trailerul, pentru că unii dintre noi suntem în clasa a VIII-a şi voiam să mai adăugăm o experienţă la cutia cu amintiri. A fost minunat să lucrăm împreună şi chiar dacă au fost şi unele inconveniente, le-am reglat din mers. Am cam făcut totul pe ultima sută de metri, scenariul l-am făcut într-o zi, am filmat alte două zile şi editarea a durat o zi, pentru că nu am mai avut timp. Chiar dacă nu am câştiga, nu m-aş demoraliza, pentru că am avut parte de experienţe plăcute, de oameni care ne-au ajutat", a povestit, pentru AGERPERS, Miruna Elena, elevă în clasa a VIII-a."Tropice tâmpe" a lui Florin Bican, cartea pe care aceştia au avut-o de citit, a fost o surpriză neaşteptată pentru membrii echipei, care mărturisesc că nu li se întâmplă foarte des să lectureze cărţi scrise de autori români, cu excepţia celor din manualul şcolar, pe care sunt obligaţi să le citească."Cartea m-a prins foarte mult, iar în trailer am decis să punem momente care sperăm să îi motiveze şi pe ceilalţi să o citească, mai ales că vine vacanţa de vară. Nu m-aş fi aşteptat ca un autor român să scrie o carte atât de captivantă. Mi-a plăcut limbajul, care este foarte apropiat de cel al vârstei noastre", a spus Ciprian Andrei, elev în clasa a VII-a. Ciprian a povestit că i-ar plăcea să devină regizor sau producător, iar această experienţă i-a deschis noi orizonturi.Altfel au stat lucrurile la liceu, unde echipa Colegiului Naţional Pedagogic "Spiru Haret" Focşani, "HareTeam", a lucrat pe îndelete la scenariu, regie şi filmări pentru a face un trailer după cartea "Vara în care mama a avut ochii verzi" a scriitoarei Tatiana Ţibeleac, ba chiar a dat o fugă la mare pentru a putea ilustra mai bine acţiunea cărţii. Experienţa i-a unit pe membrii echipei, Iulian, Camelia, Călin, Miki, Alessio, Daniel, Alex, Mihail şi Robert şi i-a făcut să se cunoască mai bine."Propunerea de a participa la Boovie a venit din partea doamnei profesoare de limba română, Carmina Corbeanu şi la început nu am luat-o foarte în serios. Starul a fost mai greoi, cu cititul cărţii, organizarea scenariului ... Însă o dată decis totul, am pornit la drum. La propriu. Am fost la Constanţa să filmăm o parte din scene, pentru că acţiunea cărţii se petrece la mare, pe plajă. Nu a fost totul foarte uşor. Au fost zile în care s-a pus presiune, zile mai stresante, în care simţeam că toată greutatea echipei cade pe unul dintre membri. Toţi am trecut la un moment dat prin această stare. Am lucrat sub presiune, dar am reuşit să facem faţă. Niciunul dintre noi nu a mai făcut parte dintr-o activitate care să aibă legătură cu cinematografia. Chiar şi cititul cărţii în sine nu a fost foarte simplu, pentru că a fost o carte altfel decât ceea ce sunt eu obişnuit să citesc. Cartea are o încărcătură emoţională deosebită, nu are foarte multă acţiune şi a fost destul de dificil să descrii un sentiment, să prezinţi sufletul unui personaj astfel încât să te instige să citeşti cartea", a mărturisit Iulian, elev în clasa a X-a.Iulian recunoaşte că nu este mare fan al lecturilor impuse. Îi place să citească cărţi care să îl provoace, dar această carte i-a deschis noi orizonturi. Spune că a avut întotdeauna o pasiune pentru fotografie, dar la Boovie a ajuns oarecum fără voia sa cameraman, ceea ce l-a determinat să se specializeze cumva şi în domeniul filmului, experienţă care probabil se va dovedi utilă, pentru că îşi doreşte o carieră în industria media."Cartea aceasta m-a atras, m-a făcut să mă deschid către o literatură mai încărcată emoţional. Niciodată nu am citit cărţi care să îmi ofere o viziune a lumii din perspectiva unui tânăr. Colegii au fost cei care au decis ca eu să filmez scenele. Faptul că ei m-au încurajat, m-a ambiţionat şi pe mine să mă interesez mai mult în acest domeniu. Aveam o bază în filmat, dar pentru că toţi şi-au pus o speranţele în mine, m-am simţit dator să mă interesez mai mult, să învăt mai mult despre filmare, despre cum se face un trailer. Mi-aş dori să lucrez în media pe viitor şi cred că experienţa acesta îmi va fi utilă", a povestit Iulian.Din perspectiva tinerei care a interpretat unul din rolurile principale, cartea descrie problemele cu care se confruntă adolescenţii din ziua de azi."Iniţial mi s-a părut că nu vom putea scoate un scenariu. Este perspectiva unui băiat care priveşte totul cu o oarecare agresivitate. Îşi urăşte mama, urăşte mediul din care provine. Nu aveam prea mari aşteptări. Nu credeam că o să reuşim să facem ceva. Morala din carte se poate aplica tuturor tinerilor, pentru că autorul descrie problemele cu care se confruntă adolescenţii din ziua de azi. Am jucat rolul mamei şi recunosc că a fost destul de greu să îmi asum rolul mamei muribunde. Iniţial mi se părea o joacă, dar la final m-am ales cu o experienţă memorabilă. Lucrurile au fost uneori mai tensionate, au fost contraziceri între noi, cu doamna profesoară. Dar ne-am descoperit calităţi şi defecte şi am învăţat să o cunoaştem pe doamna profesoară şi dincolo de catedră", a spus Camelia Panica.Una dintre echipele cu adevărat speciale din cadrul acestui festival concurs, nu doar pentru că se numeşte "Special Team" este echipa Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă "Elena Doamna". Echipa formată din Iulian Sebastian, Elvis Florin, Iasmina Iulia, Paula, Vasile, Alina, Laurenţiu, Corina, Diana, Georgiana şi Federica a avut de citit şi făcut un trailer după cartea "Fetiţa care se juca de-a Dumnezeu" a lui Dan Lungu, carte în care aceştia s-au regăsit întru totul."Cred că am avut noroc la sorţi. Cartea mi s-a părut interesantă şi cu multe chestii reale, e scrisă pe înţelesul nostru şi tratează un subiect de actualitate. Când am imaginat scenariul am plecat de la faptul că foarte mulţi dintre colegi noştri au părinţi plecaţi la muncă în străinătate. Şi mama mea a fost de multe ori plecată în Italia şi se întâmplă de multe ori să fie tratată exact ca în carte. Iar eu am fost Rădiţa la început, dar apoi am devenit cumva Mălina. Mama a spus mereu că se va întoarce, însă anii au trecut şi acest lucru nu s-a întâmplat. La început am suferit, dar apoi am început cumva să mă obişnuiesc cu situaţia", a povestit Iulian Sebastian.Cartea i-a prins foarte mult pe elevii de la "Elena Doamna", având în vedere că reflecta şi o experienţă de viaţă proprie. Filmările pentru trailer au durat trei zile, iar montajul l-au făcut în "Săptămâna Altfel". S-a filmat cu telefonul mobil şi cu o cameră, s-a filmat în şcoală şi în parc. Elevii s-au mobilizat exemplar şi nimeni nu s-a plâns atunci când a trebuit să rămână peste ore pentru a finaliza proiectul. Colaborarea între membrii echipei, care provin din clase diferite de liceu, de la clasa a IX-a la a XII-a, a fost destul de facilă, având în vedere că aceştia locuiesc în internatul şcolii şi se simt toţi ca o mare familie.Partea de montaj a venit cu câteva provocări, peste care însă au trecut însă, cu puţin ajutor din partea profesorilor."La montaj a fost dificil pentru că nu cunoşteam programul. Era programul domnului profesor de informatică şi a trebuit să stau să-l învăţ. M-a ajutat un pic şi domnul de informatică. După această experienţă am rămas cu un lucru pe care am reuşit să îl ducem până la capăt singuri. Am fost încântaţi că am fost primiţi şi noi în acest proiect", a spus Iulian Sebastian.Festivalul Boovie începe vineri, la Focşani, şi pentru trei zile elevii şi profesorii vor avea parte de o experienţă de neuitat, pentru care însă o întreagă echipă a muncit preţ de mai bine de jumătate de an."A fost o muncă extraordinară, o activitate care a crescut în intensitate pe măsură ce se apropia festivalul şi care a generat un efort din toate direcţiile, dar a meritat. Încă din iarnă am creat un grup online şi am ţinut permanent legătura cu elevii şi profesorii înscrişi la Boovie, ceea ce nu a fost deloc uşor. Vă închipuiţi să trebuiască să răspunzi zilnic la sute de solicitări, care de care mai diverse. Sper să fi reuşit să mulţumim pe toată lumea. Ceea ce e sigur, e că entuziasmul lor ne-a motivat să creăm un eveniment, aş spune eu, unic în ţară. Vrem ca toată lumea să se simtă bine la noi la Focşani şi să rămână cu o experienţă de neuitat în urma acestui festival", a spus Roxana Badiu, unul dintre organizatorii festivalului.Festivalul beneficiază de suportul unei echipe de peste 150 de voluntari, elevi şi profesori din liceele focşănene, care în aceste zile coordonează echipele din alte judeţe şi invitaţii, îi asistă şi îi îndrumă spre workshop-urile şi activităţile la care aceştia vor participa.Organizatorii acestui eveniment sunt Colegiul Naţional Pedagogic "Spiru Haret" Focşani şi "Asociaţia Grow Up Project" Focşani, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea. Co-organizator al Festivalului este Consiliul Local, iar partenerul principal este Primăria Municipiului Focşani. Parteneri ai evenimentului sunt şi Ateneul Popular "Maior Gheorghe Pastia", Ansamblul Folcloric "Ţara Vrancei", Teatrul Municipal "Maior Gheorghe Pastia", Biblioteca Judeţeană "Duiliu Zamfirescu" şi Centrul Cultural Vrancea. 