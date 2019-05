Brigitte Sfăt amenințată de fosta iubita a lui Pastramă: „M-a sunat, m-a jignit foarte urât și…

11:40

Cristian Grețcu este un umorist celebru. În perioada de aur a grupului Divertis l-a interpretat pe Ion Iliescu, iar acest lucru l-a ajutat în domeniul afacerilor. În prezent are business-uri de zeci de milioane de lei. “Cristian Greţcu, umoristul celebru mai ales pentru rolul lui Ion Iliescu din perioada de aur a grupului Divertis, se […] The post Sosia lui Ion Iliescu a dat lovitura! Controlează afaceri de zeci de milioane de lei. Cu ce se ocupă acum Cristian Grețcu, fostul membru al trupei Divertis appeared first on Cancan.ro.