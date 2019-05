Florin Călinescu, cerut în căsătorie la Românii au talent

18:10

EUROVISION 2019. Sâmbătă, la Tel Aviv, are loc finala concursului muzical Eurovision. 26 de țări se luptă pentru trofeu. România a ratat calificarea în finală, pentru al doilea an consecutiv, însă românii participa prin vot la alegerea piesei câștigătoare. Finala Eurovision 2019 poate fi urmărită în România sâmbătă, la ora 22:00, în direct pe TVR1 […] Post-ul EUROVISION 2019 | Finala concursului muzical are loc sâmbătă seară. Ordinea intrării în concurs + ce țări sunt favorite la câștigarea trofeului apare prima dată în Libertatea.ro.