Una dintre cele mai bogate femei din SUA, victima românilor

11:30

ANAF pune osul la campania electorală a PSD prin câteva decizii care au potențial puternic de aducere de voturi: o iertare de penalități pentru cei care n-au plătit contribuțiile la sănătate în perioada 2014-2017 și o grăbire a restituirii taxei de mediu. La acestea se mai adaugă prelungirea termenului de depunere a declarației unice până la 31 iulie și scăderea cotei de TVA la 5% pentru produsele bio și tradiționale, în loc de acordarea unui sistem de deduceri pentru că Fiscul român nu se poate descurca cu un astfel de sistem. Vorbind de sistem, venim la una din marile probleme existente la nivelul Ministerului Finanțelor și anume starea precară a sistemului informatic. Guvernul PSD-ALDE a renunțat la un program derulat cu Banca Mondială pentru refacerea acestui sistem și ca atare contribuabilii sunt dați peste cap. De exemplu, termenul de depunere a declarației unice era 15 martie. În jurul acelei date, site-ul ANAF nu funcționa, și aceste declarații nu se puteau depune decât individual la sediile Fiscului.Decizia amânării a avut la bază și marile probleme cu care se confruntă contribuabilii obligați să depună exclusiv online Declaraţia Unică. Fiscul a invocat că se confruntă cu un flux mare de apeluri telefonice. „Utilizarea Serviciului Spaţiul Privat Virtual cu username si parolă este momentan indisponibilă. Ne cerem scuze pentru inconvenientele create şi vă mulţumim pentru înţelegere”, a fost mesajul afişat pe pagina de internet a ANAF, în acele zile. De asemenea, la accesare, site-ul ANAF afișa erori sau era indisponibil, de câteva ori pe zi.O altă mare problemă a ANAF este gradul scăzut al colectării veniturilor la bugetul de stat. În ziua de 16 mai, șefa ANAF, Mihaela Triculescu (foto), a emis o scrisoare către subordonații săi de la Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, prin care le-a cerut să menționeze cauzele neîndeplinirii programului de încasări venituri pe lunile martie și aprilie. De asemenea, aceasta le-a mai cerut să vină cu un plan de redresare a acestei stări de fapt pentru luna mai. În plus, i-a muștruluit pentru că nu au reușit să restituie taxa de mediu. Doar suntem în campanie electorală. ”Având în vedere gradul de realizare al programului de încasări venituri bugetare, precum și stadiul procesului de restituire a taxelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisii poluante provenit de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, veți transmite o informare privind: cauzele nerealizării programului de încasări venituri bugetare pentru lunile martie și aprilie 2019; prezentarea unor măsuri concrete și asumate în vederea realizării integrale a programului de încasări venituri bugetare aferent lunii mai 2019; cauzele care au condus la existența unei sume semnificative rămasă de restituit contribuabililor reprezentând taxa specială pentru autoturisme, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisii poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, constatându-se disproporționalități între organele fiscale teritoriale aflate în subordinea dumneavoastră; prezentarea unui calendar de măsuri asumate în vederea finalizării procedurii de restituire a taxelor de mediu până la data de 22 mai 2019”, se arată în scrisoarea Mihaelei Triculescu. Banii plătiți aiurea pentru taxa de mediu se vor da așadar mai devreme, pentru că suntem în campanie electorală. Totodată, Guvernul a dat recent o amnistie, printr-o OUG, pentru toți cei care nu au plătit contribuția la asigurări de sănătate în perioada 2014-2017. Suma ce se va șterge este de 1 miliard de lei. Senatorul Florin Cîțu susține că această amnistie este doar perdea de fum pentru suprataxarea românilor! ”ANAF a emis 3 900 000 de decizii de impunere pentru perioada 2014 - 2017. Da ați citit bine. ANAF a primit ordin de la Dragnea să se ducă și să RECALCULEZE cum au fost plătite contribuțiile pentru perioada 2014 - 2017. Asta că să înțelegeți cât este de mare gaură la buget dacă se duc să calculeze cu 5 ani în urmă. Suma totală pe care ANAF a “găsit-o” că diferența este de 1 972 000 000 lei. Și acum începe mizeria lui Dragnea. Știe foarte bine că nu are cum să colecteze ceva de la cei cu venituri mici. Așa că propune o “amnistie”. DAR îi pune să plătească pe toți ceilalți. Acum Dragnea nu mai împarte România în două? Dragnea știe ce face și asta urmărește. Să rupă România în două. Îi pune pe ceilalți să plătească pentru că așa colectează un miliard de lei la buget. Asta dacă românii nu contestă TOȚI în instanța aceste decizii de impunere care vin după 5 ani în unele cazuri (ceea ce este neconstituțional). Eu sper să conteste TOȚI aceste decizii de impunere ABUZIVE! În OUG avem și dovadă ticăloșiei lui Dragnea. Dar Dragnea nu are nicio problema să SUPRAIMPOZITEZE contractele part-time la nivelul contractelor full-time. Acolo nu vede inechități. Ticăloșie și manipulare pe față. Concluzie. ANAF a recalculat, neconstituțional zic eu, contribuțiile ce trebuiau plătite de persoane fizice în perioada 2014-2017. Au rezultatat 3 900 000 de decizii de impunere cu o suma de 1 972 000 000 lei. ANAF ȘTIE că nu poate colecta NIMIC de la cei cu venituri mici. Cu această informație Dragnea devine “generos” și îi iartă în “mărinimia" să pe cei cu venituri mici. Ipocrit. La buget ajunge EXACT suma pe care miza ANAF de la bun început- 937 000 000 lei. O mizerie electorală marca Liviu Dragnea care ascunde SUPRATAXREA românilor. Românii trebuie să scoată acum bani din buzunar, dacă nu contesta, și să-i finanțeze pe Dragnea și gașcă lui de infractori”, a spus Cîțu Sistemul informatic al ANAF este țăndări. Anul trecut, s-a renunțat la programul cu Banca Mondială de 91,3 milioane de euro pentru modernizare. Astfel se face că Fiscul lucrează cu aceleași sistem de 21 de ani. Acesta a fost implementat de Ministerul Finanțelor Publice în 1998, cu bani de la Banca Mondială, când au fost cumpărate primele servere şi sisteme de stocare a informaţiei de la IBM. Gigantul IT este cel care a pus în fucţiune sistemul şi l-a întreţinut până în 2016.Sistemul informatic la nivelul Ministerului Finanțelor Publice și al unităților din subordine, inclusiv ANAF, funcționează în regim de avarie, resursele sunt ocupate în prezent proporție de 99,9%, iar în 2017 au avut loc în mod repetat incidente cu risc major de pierderi masive de date. În plus, există un risc major de incidente de securitate și este iminentă colapsarea sistemului, se arată într-o nota de fundamentare la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2017 privind înființarea Centrului Național pentru Informații Financiare. Documentul spune că trebuie luate măsuri de urgență pentru îndepărtarea pericolului. În urmă cu câțiva ani s-a gândit o măsură de punere la punct a sistemului, însă implementarea ei a lăsat de dorit. România a luat în 2013 un împrumut de 91,8 milioane de dolari de la Banca Mondială pentru a moderniza sistemul informatic al Administrației (Revenue Administration Modernization Project - RAMP) și până în prezent a cheltuit un sfert din bani dar niciun cent pentru sistemele IT. S-au cheltuit însă 60 de milioane de lei pentru consultanță iar rezultatele sunt catastrofale. La momentul semnării cu Banca Mondială, s-a estimat că în 2018 RAMP va fi finalizat. Între anii 2015 și 2016 sistemul a stat pe loc iar noul termen de implementare a fost mutat la 1 ianuarie 2021. În perioada de stand-by la șefia ANAF au fost Gelu Diaconu și Dragoș Doroș iar la Ministerul Finanțelor Darius Vâlcov și Eugen Teodorovici. Importanța RAMP derivă din faptul că actualmente sistemul informatic al Ministerului Finanțelor Publice este cel mai mare furnizor de date pentru instituțiile publice și instituțiile financiare din România și din străinătate. Iar dacă acesta nu este pus la punct apar probleme foarte mari și scurtcircuite în relația României cu partenerii săi.