Cum a dus foamea la crearea unei afaceri de succes. Ce a reuşit acest tanăr a depăşit orice aşteptare

13:10

Statistică ruşinoasă: România are cele mai periculoase drumuri din Uniunea Europeană, urmată de Bulgaria, Letonia şi Croaţia Pe drumurile României au avut loc cele mai multe decese din accidente rutiere per milion de locuitori din întreaga Uniune Europeană în 2018, potrivit unui raport al Comisiei Europene. Astfel, rata fatalităţii pe şosele – în funcţie de numărul de decese per milion de locuitori, aşa cum calculează Comisia Europeană – este de 96 de morţi per milion de locuitori în România, ap...