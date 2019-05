Bistriţa-Năsăud: Bărbat cu arsuri pe jumătate de corp, transportat cu elicopterul SMURD la Bucureşti

11:30

Claviaturistul şi compozitorul Richard Christopher "Rick" Wakeman s-a născut la 18 mai 1949, în partea de vest a Londrei, conform rwcc.com.Pasionat de muzică de la o vârstă fragedă, şi-a cumpărat primul keyboard când a împlinit 12 ani. În 1968, s-a înscris la Colegiul Regal de Muzică, unde a studiat, timp de un an, pianul, clarinetul, orchestraţia şi muzica modernă.A colaborat cu trupe şi artişti precum Black Sabbath, David Bowie, T. Rex, Elton John şi Cat Stevens. În 1969, s-a alăturat formaţiei de folk numită Strawbs, înregistrând trei albume de studio.În 1971, a devenit component Yes, în locul lui Tony Kaye, dar, începând cu 1974, s-a dedicat carierei solo. După numai doi ani, a revenit în trupă, pe care a părăsit-o, din nou, în 1980, împreună cu vocalistul Jon Anderson.A făcut parte din proiectul Anderson Bruford Wakeman Howe, un grup alcătuit din foşti membri Yes şi format în 1989. Se întoarce, pentru a doua oară, în Yes, până în 1992. A mai cântat alături de cei din Yes în 1995 şi 2002, când a participat la turneul aniversar de 35 de ani până în 2004.Între anii 2005 şi 2010, a fost gazda emisiunii radiofonice Planet Rock.În prezent, este membru al trupei Yes Featuring Jon Anderson, Trevor Rabin, Rick Wakeman.Cele mai apreciate albume solo ale lui Wakeman sunt: "The Six Wives of Henry VIII" (1973), "Journey to the Centre of the Earth" (1974) şi "The Myths and Legends of King Arthur and the Knights of the Round Table" (1975). Cea mai recentă creaţie discografică a sa este intitulată "Piano Oddysey", lansată în octombrie 2018.A produs peste 100 de albume solo, care, adunate, au avut vânzări de peste 50 de milioane de exemplare. În noiembrie 2010, a primit distincţia "Spirit of Prog" în cadrul Premiilor "Marshall Classic Rock Roll of Honour".În 2017, a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame, ca membru Yes. Este autorul a trei cărţi, dintre care una autobiografică şi două memorialistice. A fost căsătorit de patru ori şi este tatăl muzicienilor Adam şi Oliver Wakeman. AGERPRES (Documentare - Horia Plugaru, editor: Marina Bădulescu, editor online: Anda Badea) Sursa foto: Rick Wakeman Music / Facebook