Secţii de votare din străinătate au fost mutate. Ministerul de Externe anunţă noile adrese

15:30

Cei trei bărbaţi păreau nişte turişti obişnuiţi. Irlandezii i-au spus femeii că nu au niciun telefon şi nicio cameră de fotografiat, motiv pentru care i-au cerut să le facă o poză cu telefonul ei, scrie CNN. When I was in the city last week, these three Irishmen asked me to take a photo of them, but none of them had phones. • “you’ll take the picture and we’ll find it someday” so if by some strange turn of events anyone knows these guys, here’s their photo pic.twitter.com/ZrPvKXusJ7 — Christina...