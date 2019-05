Nu e banc! Ce studii are, de fapt, Alex Dima de la Pro TV

10:20

Surpriză în publicul de la reality-show-ul ”Românii au talent!” Vineri, în prima semifinal, în sală au fost prezenți și câțiva dintre actorii care joacă în serialul „Vlad”. Printre spectatorii care au fost prezenți în prima gală live de la emisiunea de talente au fost prezenți mai mulți actori din serialul „Vlad”, difuzat de Pro TV. […] The post Telespectatorii Pro TV au crezut că nu văd bine. Ce vedetă s-a aflat în public aseară, la „Românii au Talent” appeared first on Cancan.ro.