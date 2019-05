Autoritatea aeronautică americană transmite o atenţionare companiilor aeriene care survolează zona Golfului Persic

18:10

Jucătorul echipei de handbal masculin CSM Bucureşti, Ionuţ Ramba, a declarat, sâmbătă, după câştigarea Cupei Challenge, că aceasta este a treia cupă europeană ca importanţă şi speră ca în viitor formaţia sa să crească şi să ajungă să evolueze în Champions League."Nu este precum un titlu, este o cupă europeană. Şi e un sentiment foarte plăcut să câştigi o cupă europeană, mai ales în faţa propriilor suporteri. Azi s-a făcut diferenţa în apărare, la fel ca şi în partida tur, când am refăcut un deficit de 5 goluri şi am încheiat la egalitate. S-a văzut însă şi azi că portughezii au o echipă bună, cu jucători valoroşi care pot oricând face diferenţa. Azi ne dusesem la 8 goluri în faţă, dar au revenit şi s-au apropiat la 2. Dar ne bucurăm că până la urmă a ieşit bine şi am câştigat Cupa Challenge neînvinşi. Acesta era un obiectiv pentru mine. Cupa Challenge e a treia cupă europeană, acum sperăm să creştem de la an la an şi să jucăm şi noi în Champions League. Oricum, pe plan internaţional consider că am salvat onoarea clubului anul acesta, după eliminarea fetelor din Champions League", a spus jucătorul."Pentru noi nu a fost un sezon prea reuşit, pentru că pe plan local, ca să spun aşa, ne doream mai mult. Ne doream campionatul sau cel puţin să jucăm finala. Dar am fost angrenaţi pe trei fronturi. Din Cupă am ieşit destul de repede, mai ales că am jucat numai în deplasare, iar în campionat am pierdut fix în ultimele două etape. E un regret că nu am reuşit să ajungem în marea finală a campionatului, dar ne-a rămas finala mică şi ne dorim să mergem la Turda şi să luăm bronzul. Deşi va fi dificil, pentru că noi ne-am menajat pentru această finală de Cupă Challenge", a adăugat Ionuţ Ramba.CSM Bucureşti a cucerit Cupa Challenge la handbal masculin, sâmbătă, după ce a învins formaţia portugheză AM Madeira Andebol SAD cu scorul de 26-20 (16-9), în manşa a doua a finalei, disputată în Sala Dinamo din Capitală.Prima manşă a finalei, jucată la Madeira, s-a încheiat la egalitate, 22-22.CSM Bucureşti este a cincea echipă din România care cucereşte trofeul, după CSA Steaua Bucureşti (2006), CS UCM Reşiţa (2007, 2008, 2009), HC Odorheiu Secuiesc (2015) şi Potaissa Turda (2018), în timp ce CSU Bucovina Suceava a fost finalistă în 2009.AGERPRES (A-editor: Marius Ţone, editor online: Anda Badea)