Cunoscuta „confidentă” a președintelui ne-a mărturisit de ce s-a retras de la Cotroceni: „Am înțeles că nu am voie să cad în depresie!” + Cum a „învins” cancerul

14:10

Unul dintre cei mai sexy artiști de la noi s-a întors dintr-o vacanță exotică, alături de soția lui, și a dat vestea cea mare! Cântărețul Sonny Flame are o căsnicie aproape perfectă, așa cum este și soția lui, Lena, o adevărată bombă sexy. Cei doi s-au răsfățat sub razele soarelui, într-un resort de fițe din […] The post Știrea momentului în showbiz-ul din România! Vedeta este gravidă: „E posibil să mai avem un bebe. Am lucrat intens la asta” appeared first on Cancan.ro.