Brexit: Premierul Theresa May anunţă că va face o ''ofertă îndrăzneaţă'' parlamentarilor

02:40

Reprezentantul Olandei, Duncan Laurence, a câştigat Eurovision 2019, cu piesa "Arcade" , în urma finalei ce a avut loc sâmbătă noaptea la Tel Aviv.Olanda s-a clasat, astfel, pe primul loc, cu 492 de puncte, urmată de Italia, cu 465 de puncte şi Rusia, cu 369 de puncte. Foto: (c) Sebastian Scheiner / APOrdinea de intrare în finală a fost: Malta - Michela, cu "Chameleon", Albania - Jonida Maliqi, cu "Ktheju tokes", Republica Cehă - Lake Malawi, cu "Friend of a Friend", Germania - S!sters, cu "Sister", Rusia - Sergey Lazarev, cu "Scream", Danemarca - Leonora, cu "Love Is Forever", San Marino - Serhat, cu "Say Na Na Na", Macedonia de Nord - Tamara Todevska, cu "Proud", Suedia - John Lundvik, cu "Too Late for Love", Slovenia - Zala Kralj & Gašper Santl, cu "Sebi", Cipru - Tamta, cu "Replay", Olanda - Duncan Laurence, cu "Arcade", Grecia - Katerine Duska, cu "Better Love", Israel - Kobi Marimi, cu "Home", Norvegia - KEiiNO, cu "Spirit in The Sky", Marea Britanie - Michael Rice, cu "Bigger Than Us", Islanda - Hatari, cu "Hatrio mun sigra", Estonia - Victor Crone, cu "Storm", Belarus - ZENA, cu "Like It", Azerbaidjan - Chingiz, cu "Truth", Franţa - Bilal Hassani, cu "Roi", Italia - Mahmood, cu "Soldi", Serbia - Nevena Bozovic, cu "Kruna", Elveţia - Luca Hanni, cu "She Got Me", Australia - Kate Miller-Heidke, cu "Zero Gravity", Spania - Miki, cu "La Venda".Câştigătorul a fost ales în urma voturilor juriilor de specialitate şi fanilor din ţările participante, aceştia din urmă exprimându-şi opţiunea prin SMS sau prin intermediul aplicaţiei mobile dedicate Eurovision.Cea care a deschis show-ul finalei de la Tel Aviv a fost Netta Barzilai, câştigătoarea de anul trecut a concursului cântecului european. De altfel, spectacolul de la Tel Aviv a reunit foşti câştigători sau vedete Eurovision precum Dana International, Conchita, Mans Zelmerlow, Eleni Foureira, Verka Serduchka şi Gali Atari. Foto: (c) Sebastian Scheiner / APMadonna a fost invitatul special al finalei Eurovision şi a cântat sâmbătă, pe scena de la Tel Aviv, hitul "Like a Prayer" şi noul său single, "Future", acesta din urmă alături de rapperul Quavo."Sunteţi toţi câştigători", le-a spus Madonna artiştilor de la Eurovision, înainte de a urca pe scena concursului. "Să nu subestimaţi niciodată puterea muzicii!", a exclamat ea.Desfăşurat sub sloganul "Dare to Dream", concursul Eurovision de la Tel Aviv a fost prezentat de Bar Rafaeli, Erez Tal, Assi Azar şi Lucy Ayoub. AGERPRES / (A - autor: Oana Ghiţă, editor: Irina Poenaru, editor online: Daniela Juncu)