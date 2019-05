Gândurile lui Cristoiu. Topul politicienilor: Cum a reuşit Dragnea să răstoarne un succes diplomatic

20:20

„Sâmbăta aceasta am petrecut-o alături de oierii din Poiana Sibiului. Oameni de toată isprava. Alături de familiile lor, soţii, copii şi nepoţi am povestit despre tradiţia de sute de ani pe care ei o duc cu încăpăţânare mai departe. M-am bucurat enorm să văd că tinerii îşi doresc să preia de la părinţi aceasta muncă cu toate sacrificiile pe care le implică. Şi în ciuda tuturor greutăţilor sunt determinaţi să meargă înainte. Alături de Petre Daea, le-am ascultat problemele şi am pus pe hârtie un...