Ninsori în iunie în Romania! -12 grade: cea mai friguroasă lună de vară din istoria țării noastre

Sheela Devi, o femeie de 40 de ani din India, a fost dusă de polițiști la Spitalul Colegiului Medical Jawaharlal Nehru, după ce înghițise acid sulfuric, potrivit cadrelor medicale. Medicii au încercat să elimine otrava din stomacul pacientei cu o țeava de aspirație. Doar că, în urma unei reacții chimice, gura femeii a luat foc, […]