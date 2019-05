Lumânări aprinse, în Herăstrău, în memoria celor care au murit de SIDA

11:20

Cunoscutul pianist de jazz Lucian Ban revine la Bucureşti într-un concert de promovare a celui mai nou album al său, "Dark Blue", alături de saxofonistul american Alex Harding şi de pianistul francez Benoît Delbecq.Muzicianul a vorbit, într-un interviu acordat AGERPRES împreună cu Alex Harding şi Benoît Delbecq, despre concertul care va avea loc la Institutul Francez din Bucureşti pe 20 mai, dar şi despre planurile sale artistice pentru acest an. În cadrul spectacolului de luni, iubitorii de jazz îl vor putea asculta pe Lucian Ban împreună cu ceilalţi doi muzicieni, la final cei trei artişti urmând a răspunde întrebărilor adresate de moderatorul Andrei Ţărnea.Pianistul afirmă că evenimentul va înregistra o premieră, un recital la două piane."Deşi ideea a doi muzicieni de jazz improvizând împreună poate sugera un duel muzical, de fapt nu este exact asta. Este mai degrabă o colaborare, o provocare pentru fiecare să creeze muzică la moment, folosind acelaşi limbaj al jazz-ului şi al improvizaţiei", susţine Lucian Ban.AGERPRES: Două piane, patru mâini, un saxofon bariton şi foarte multe explorări de jazz modern în concertul "Jazz Confluences" de la Elvira Popesco, de luni seara. Concertul propune, de asemenea, şi o serie de premiere. Care vor fi acestea şi ce va însemna asta pentru publicul spectator?Lucian Ban: Într-adevăr, pe 20 mai vom avea mai multe premiere la concertul "Jazz Confluences" de la Institutul Francez din Bucureşti. În primul rând, eu voi avea bucuria şi plăcerea să cânt prima oară cu reputatul pianist francez Benoît Delbecq. Ne cunoaştem de mai mulţi ani, ne apreciem reciproc, dar acum este pentru prima oară când avem şansa să concertăm la două piane. E o şansă şi, de fapt, ideea a venit de la Irina Petrescu, directoarea Institutului Francez din Bucureşti, deci asta ar fi o primă premieră. Cred că este de asemenea o premieră faptul că e un concert, un recital la două piane pe scena Elvira Popesco de la Institutul Francez, iar în a doua parte o să prezentăm în premieră proiectul şi albumul "Dark Blue", cu Alex Harding. Este ultimul album pe care l-am făcut cu reputatul saxofonist bariton Alex Harding, unul dintre cei mai vechi colaboratori ai mei din America, iar Alex Harding va cânta şi el cu Benoît Delbecq. La sfârşit toţi trei vom încheia acest concert "Jazz Confluences" într-un trio la două piane şi saxofon bariton. O altă premieră ar fi, cred, această mică discuţie post-concert care va fi moderată de Andrei Ţărnea pe scenă, în care ne va provoca să răspundem la ce înseamnă jazz-ul în secolul XXI, ce se prefigurează şi cum vedem noi viitorul. Cred că acestea ar fi premierele.AGERPRES: Este binecunoscută publicului din România colaborarea cu saxofonistul Alex Harding. Acum vă aflaţi în plină campanie de promovare a celui mai nou album realizat împreună - "Dark Blue". Cum s-a născut acest proiect?Lucian Ban: Colaborez cu Alex Harding de aproape două decenii, mai exact din anul 2000, dacă nu chiar din anul 1999. Alex Harding e unul dintre cei mai apreciaţi şi mai cunoscuţi saxofon baritoni, aş spune al ultimelor trei decenii în jazz-ul modern, iar la vremea la care eu am ajuns în New York, în 1999, el era deja consacrat sau, aş spune, cu totul recunoscut pe scena newyorkeză de jazz. Atunci ne-am cunoscut, l-am ascultat prima dată cu Sun Ra Archestra după care am vorbit cu el la un concert al său în Lower East Side în New York şi am început o colaborare care continuă de atunci. "Dark Blue" este o celebrare a duetului nostru care a avut prima editare discografică în 2001, s-a numit "Somethin' Holy", la casa de discuri CIMP Records, a fost şi debutul meu discografic american, iar după acel album noi am avut şansa şi bucuria să colaborăm la o serie de albume. Am scos şapte albume împreună. Printre acestea se află 'Premonition' - un quintet (Alex Harding, Erik Torrente, Lucian Ban, Chris Dahlgren şi Damion Reid), 'Tuba Project' în care i-am avut alături pe legendarul tubist Bob Stewart, Alex Harding, JD Allen şi Derrek Phillipps, "The Romanian-American Jazz Suite" cu Sam Newsome, Arthur Balogh, Alex Harding, Sorin Romanescu şi Willard Dyson, sau albumul editat împreună cu muzicianul de muzică electronică din România, Silent Strike, care s-a numit '3 AM'. Acum, în 2019, după aproape două decenii de colaborare, lansăm 'Dark Blue', o celebrare a colaborării noastre în duet. A fost înregistrat anul trecut în New Jersey, la Tedesco Studios, editat de Sony Side Records, şi avem bucuria să-l prezentăm într-o serie de concerte în România, la Timişoara, Brăila, Braşov, Baia Mare, Zalău, Bucureşti, Cluj-Napoca şi Satu Mare.Alex Harding: Este o continuare a unei călătorii muzicale împreună. Prima noastră înregistrare a fost în undeva prin anul 2001 sau 2002. Am avut mai multe proiecte împreună, dar acesta este cel de-al doilea album duo pe care îl scoatem împreună. Este un mic pas în călătoria noastră pe care o facem împreună - "Dark Blue". Nu am mai lucrasem împreună de ceva vreme şi ne-am spus că ar trebui să o facem din nou şi să vedem ce se întâmplă. Am fost într-un turneu anul trecut şi acesta a stat la baza albumului.AGERPRES: Lucian Ban şi Benoît Delbecq, concertaţi pentru prima dată împreună. Cum s-a produs această întâlnire?Lucian Ban: Benoît Delbecq este unul dintre cei mai apreciaţi şi mai reputaţi pianişti de jazz ai Franţei. El activează cred că de aproape două decenii. Este un improvizator de rang mondial, ne cunoaştem demult, colaborăm cu o serie de muzicieni similari - John Hebert, cu care eu am făcut "Enescu Re-Imagined", a colaborat şi are un trio cu Benoît Delbecq. Gerald Cleaver, de asemenea, au colaborat şi au un album împreună. Gerald Cleaver a colaborat şi cu mine şi are mai multe albume, deci există o relaţie de apreciere a ceea ce facem fiecare. Ne cunoşteam, vorbeam, dar acest concert este prima oară când noi vom cânta împreună pe aceeaşi scenă la două piane. A fost ideea doamnei Irina Petrescu, directoarea Institutului Francez din Bucureşti. Anul trecut am discutat cu dânsa şi în acest context am reuşit să facem acest concert şi să-l legăm de lansarea albumului "Dark Blue". Va fi o surpriză şi pentru mine şi cred că va fi o provocare atât pentru noi ca pianişti, ca improvizatori de jazz, şi sper şi pentru publicul care se va afla la sala Elvira Popesco.Benoît Delbecq: Cunoşteam activitatea lui Lucian în circuitul jazz-ului internaţional. Prima dată l-am întânit în seara concertului meu solo la Bucureşti, acum doi ani. Ne-am revăzut la Londra, unde el cânta cu Mat Maneri, iar eu, cu grupul Medusa Beats, la Vortex-Club.AGERPRES: În prima parte a spectacolului publicul va putea asculta un duet la două piane, Lucian Ban cu Benoît Delbecq, iar în cea de-a doua un duet saxofon-pian, Alex Harding - Lucian Ban. Cum văd cei trei artişti aceste două "dueluri"?Lucian Ban: Deşi ideea a doi muzicieni de jazz improvizând împreună poate sugera un duel muzical, de fapt nu este exact asta. Este mai degrabă o colaborare, o provocare pentru fiecare să creeze muzică la moment, folosind acelaşi limbaj al jazz-ului şi al improvizaţiei. Cu Alex Harding colaborez de aproape două decenii, cum am menţionat, şi există deja o chimie între noi extraordinară. E un 'give and take', e o provocare, fiecare îl provoacă pe celălalt, dar în acelaşi timp împărţim o pasiune pentru aceeaşi direcţie în jazz-ul modern, o pasiune pentru blues, o pasiune pentru istoria jazz-ului şi pentru experiment. Aceste lucruri ne leagă pe mine şi pe Alex Harding într-un duet care, iată, este activ de două decenii pe scenele atât din America cât şi din Europa. În cazul lui Benoît Delbecq rămâne de văzut dacă va fi un duel. Cred că va fi mai degrabă o aceeaşi convorbire şi un acelaşi dialog muzical între doi improvizatori moderni de jazz.Benoît Delbecq: În niciun caz nu este vorba despre nişte dueluri - chiar dacă am înţeles ghilimelele! Este vorba despre întrepătrunderea mai multor universuri de o mare bogăţie, o întâlnire a trei artişti de renume internaţional. Jazz-ul este o artă a momentului, o artă a schimbului, o artă a ascultării celuilalt. Ca pianişti, rolul nostru este să-i facem pe ceilalţi (n.r. muzicieni) să sune bine. Aceasta este, în opinia mea, cheia unei seri magnifice, de care mă bucur. Concertele la două piane sunt mereu nişte momente speciale, pentru că întâlnirea dintre doi pianişti de jazz este asemenea unei mari orchestre de gânduri muzicale care prinde contur.Alex Harding: Nu cred că este un duel, sunt doar două părţi ale unui concert cu doi muzicieni diferiţi care colaborează, care creează o muzică foarte frumoasă în acel moment. Deci, nu este niciun duel, nu este o competiţie, doar lucrăm împreună.AGERPRES: După spectacolul de la Bucureşti urmează să ajungi la Cluj, oraşul tău natal. Va fi un sentiment special când cânţi acasă?Lucian Ban: Cluj este într-adevăr oraşul în care m-am născut şi m-am format şi de fiecare dată când concertez în Cluj e o bucurie. Colaborez foarte bine şi aproape toate concertele mele în Cluj au loc la Teatrul Maghiar. Colaborez extraordinar de bine cu cei de acolo, acolo există deschidere pentru jazz, care mă bucură enorm. E un public mixt care e pasionat de jazz deci, "It's home", e acasă, e întotdeauna cu bucurie. Marţi, pe 21 mai, vom concerta la sala Studio a Teatrului Maghiar din Cluj-Napoca.AGERPRES: Ce urmează pentru Lucian Ban în acest an? Vei mai avea concerte pe scene din România?Lucian Ban: E un an destul de aglomerat. A început cu un turneu în Germania, cu Trio Fantasm, cu Albrecht Maurer şi Mat Maneri, violonistul şi, respectiv, violistul, cu care colaborez de mai mulţi ani. Avem acum acest turneu de lansare pentru "Dark Blue" în România, pe urmă o să am o serie de concerte la New York pentru vară, după care o să am un turneu în America cu Alex Harding, pentru "Dark Blue", pe coasta de est, în Mid West şi pe coasta de vest, o să am concerte în New York, Baltimore, Rochester, Cleveland, Pittsburgh, Detroit, după care o să zburăm şi o să concertăm la San Francisco, Los Angeles, Bakersfield - este un turneu mai mare, după care o să revin în România pentru un proiect legat de Bartok, la Timişoara, pentru Capitala Europeană, împreună cu Gerald Cleaver, Mat Maneri şi Silent Strike. 