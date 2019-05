Rednic vrea să se bată la campionat cu jucători de la „lanterna” Chiajna: „Sunt jucători interesanți!”

23:00

Doar rugăciunile îl ajută în aceste momente pe Mihai Constantinescu, susțin chiar cei mai apropiați oameni din viața lui. Chiar dacă medicii spun că inima artistului și-a recăpătat din funcții, cântărețul nu ar avea activitate cerebrală, iar șansele să-și revină ar fi extrem de mici. În aceste condiții, […]