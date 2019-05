europarlamentare2019/Dragnea: A trebuit să schimbăm legile strâmbe, să facem în România să fie dreptate şi fiecare om să beneficieze de o justiţie corectă

12:20

Jacqueline Kennedy a lăsat Americii o moştenire de nepreţuit. Pe lângă admiraţia de care s-a bucurat ca Primă Doamnă, rămâne în istorie şi pentru activitatea de protejare a patrimoniului cultural. Biblioteca Naţională "First Ladies" aminteşte că a devenit cel mai remarcabil susţinător pentru înfiinţarea Centrului Cultural Naţional în capitala SUA, care a ajuns să poarte numele soţului său, John F. Kennedy. A participat la acţiunile de oprire a distrugerii clădirilor istorice din Piaţa Lafayette, inclusiv clădirea Renwick, care aparţine în prezent Institutului Smithsonian. La New York, a coordonat campania de salvare şi restaurare a Gării Centrale (Grand Central Station), arată Muzeul Prezidenţial şi Biblioteca John F. Kennedy - www.jfklibrary.org.Jacqueline Lee Bouvier s-a născut la 28 iulie 1929, în Southampton, New York. Tatăl ei, John Bouvier, era un finanţist de succes pe Wall Street, a cărui familie venise din Franţa în prima parte a anilor 1800. Mama ei, Janet Norton Lee, avea rădăcini în Irlanda şi Anglia, potrivit biografiei publicate de sursa citată.În copilărie, Jackie era pasionată de lectură şi călărie. "Jacqueline Bouvier, o sportivă de 11 ani din East Hampton, Long Island, a reuşit o dublă victorie în competiţia de echitaţie. Domnişoara Bouvier a reuşit o victorie specială. Sunt rare ocaziile în care un călăreţ tânăr câştigă ambele competiţii din acelaşi concurs", scria The New York Times, în 1940. Fiind pasionată şi de cărţi, mama ei se întreba dacă ar putea deveni într-o zi scriitoare.Când avea 11 ani, părinţii ei au divorţat, eveniment care şi-a spus cuvântul în decizia de a-şi păstra gândurile pentru ea. În 1942, când avea aproape 13 ani, mama ei s-a recăsătorit cu un om de afaceri, Hugh Auchincloss. Astfel, familia s-a mărit cu încă trei copii: pe lângă sora sa mai tânără, Lee, Jackie avea de acum doi fraţi vitregi şi încă o soră.În 1947, a absolvit o şcoală de fete din Connecticut şi a început cursurile la Colegiul Vassar din New York, unde a studiat istorie, literatură, artă şi limba franceză. A fost un an la Paris, perioadă despre care scria "Am iubit acel an mai mult decât pe oricare altul din viaţă. (...) M-am întors acasă fericită să o iau iar de la capăt, dar cu o dragoste pentru Europa de care mi-e teamă că nu-mi va da pace niciodată". S-a întors în SUA şi s-a transferat la Universitatea George Washington, pentru a fi aproape de familie.A început să lucreze, în toamna anului 1951, ca fotograf de investigaţie la ziarul Washington Times-Herald. Pe lângă realizarea fotografiilor, Jacqueline Bouvier îi şi intervieva pe cei pe care îi întâlnea şi redacta răspunsurile într-o rubrică proprie. Subiectele tratate în rubrica sa au inclus: un interviu cu Richard M. Nixon, învestirea în funcţie a lui Dwight D. Eisenhower şi încoronarea Reginei Elisabeta a II-a.În această perioadă, l-a întâlnit pe John F. Kennedy, care era membru în Congres şi care a fost ales, la scurt timp, senator de Massachusetts. Cei doi s-au căsătorit la 12 septembrie 1953, la Biserica St. Mary din Newport, Rhode Island. În prima parte a căsniciei, John F. Kennedy a suferit două operaţii la coloană. În perioada de recuperare, Jacqueline Kennedy l-a încurajat să scrie o carte despre senatori americani care şi-au riscat cariera în lupta pentru lucrurile în care credeau. Cartea "Profiles in Courage" a primit Premiul Pulitzer la categoria Biografie în 1957, conform www.jfklibrary.org. În acelaşi an, s-a născut şi primul copil al familiei, Caroline.În 1960, senatorul John F. Kennedy şi-a anunţat candidatura la alegerile prezidenţiale din SUA. Jacqueline l-a însoţit adesea în călătoriile în ţară. În campania electorală, însă, pentru că era însărcinată, şi-a ocupat timpul cu răspunsuri la scrisorile din campanie, a acordat interviuri şi a scris rubrica săptămânală "Campaign Wife" la un ziar distribuit în toată ţara. "Campaign Wife" îmbina istorisiri personale cu viziuni politice ale Partidului Democrat, potrivit site-ului www.firstladies.org. Aceeaşi sursă notează că îşi ajuta soţul cu numeroase exemple din literatură şi istorie, precum şi cu citate, pe care acesta le folosea în discursurile de campanie.La 8 noiembrie 1960, John F. Kennedy l-a învins în cursa electorală pe republicanul Richard M. Nixon. La două săptămâni distanţă, Jacqueline Kennedy a născut al doilea copil al cuplului: John Fitzgerald Kennedy Jr.La 20 ianuarie 1961, John F. Kennedy a depus jurământul şi a devenit al 35-lea preşedinte al Statelor Unite. Iar Jacqueline Kennedy a devenit Prima doamnă, la vârsta de 31 de ani. "Cu stilul său elegant şi pasiunea pentru istorie şi arte, şi-a dat toată silinţa să fie demnă de acest rol.'', nota www.jfklibrary.org. A declarat că priorităţile sale erau copiii şi menţinerea vieţii private pentru familia sa. Totuşi, chiar cu câteva săptămâni înainte de învestire, începuse să proiecteze nu numai redecorarea camerelor de locuit ale reşedinţei oficiale, ci şi restaurarea încăperilor publice, potrivit www.firstladies.org. Astfel, primul său proiect major în rolul de Primă doamnă a fost să restaureze şi să conserve Casa Albă. A solicitat consilierea multor experţi, a instituit o Comisie de Arte Frumoase a Casei Albe şi a creat postul de curator la Casa Albă. În urma lucrărilor de restaurare din toate încăperile publice, Televiziunea CBS i-a solicitat un tur televizat al Casei Albe. Potrivit datelor de audienţă, 80 de milioane de americani au urmărit evenimentul, succes care i-a adus lui Jacqueline Kennedy un Premiu Emmy onorific, conform www.jfklibrary.org.Familia Kennedy a considerat că reşedinţa oficială trebuie să fie un loc al celebrării istoriei, culturii şi realizărilor Statelor Unite ale Americii. Jacqueline Kennedy a organizat importante evenimente şi dineuri la Casa Albă, unde a invitat artişti, scriitori, oameni de ştiinţă, poeţi, muzicieni alături de politicieni, diplomaţi şi demnitari. Violonistul Isaac Stern i-a trimis aprecierile sale Primei Doamne: "Pentru mulţi dintre noi, este una din cele mai emoţionante schimbări de pe scena culturală a Americii".Stilul rafinat al lui Jacqueline Kennedy a devenit un reper şi în lumea modei, deşi a descurajat concentrarea atenţiei asupra apariţiilor sale. L-a însoţit pe preşedinte în vizite oficiale peste hotare. Interesul pe care îl manifesta pentru alte culturi şi abilitatea de a vorbi mai multe limbi străine - franceza, spaniolă, italiană - i-au adus admiraţia întregii lumi.La 7 august 1963, s-a născut al treilea copil al cuplului prezidenţial, Patrick Bouvier Kennedy. Acesta a murit două zile mai târziu din cauza unei afecţiuni la plămâni. Câteva luni mai târziu, Jacqueline Kennedy a trecut printr-o altă tragedie. La 22 noiembrie 1963, preşedintele şi Prima doamnă erau într-o vizită în Dallas, unde, în timp ce se aflau în maşina care trecea prin mulţime, preşedintele Kennedy a fost împuşcat.Jacqueline Kennedy a rămas văduvă la 34 de ani. S-a ocupat de funeraliile preşedintelui, eveniment transmis la nivel internaţional. Milioane de oameni i-au transmis condoleanţe şi i-au admirat curajul şi demnitatea din acele momente. La scurt timp după decesul lui Kennedy, Jacqueline Kennedy a demarat procesul de înfiinţare a Bibliotecii şi Muzeului John F. Kennedy, în memoria soţului său. L-a ales pe arhitectul Ieoh Ming Pei (1917-2019) pentru proiectul clădirii, care în prezent străjuieşte asupra bazinului portuar Boston, în Massachusetts.În 1968, Jacqueline Kennedy s-a căsătorit cu magnatul grec Aristotel Onassis, locuind la Atena, Insula Skorpios sau la Paris. Aristotel Onassis a murit în 1975. Cum până atunci se dedicase în mare parte copiilor săi, iar acum aceştia deveniseră adulţi, a decis să revină la cariera de jurnalist şi a acceptat un post de editor la Viking Press, în New York, ca mai apoi să ajungă senior editor la Doubleday. S-a bucurat de o carieră în presă până când s-a stins din viaţă, la 19 mai 1994. A fost înmormântată alături de preşedintele Kennedy, la Cimitirul Naţional Arlington, lângă Washington D.C., aminteşte sursa citată anterior. AGERPRES/(Documentare - Roxana Mihordescu , editor: Doina Lecea, editor online: Anda Badea) Sursa foto: Jacqueline Kennedy Onassis / Facebook