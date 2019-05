Cabral nu se pricepe la afaceri. Prezentatorul TV are datorii uriașe

12:50

Gică Hagi, managerul general al Viitorului, s-a declarat mulţumit de succesul pe care elevii săi l-au obținut în meciul de la Craiova cu Universitatea, scor 1-0 şi a anunţat că echipa sa şi-a îndeplinit obiectivul din campionat. „Regele" a spus că își dorește enorm ca elevii săi săă câștige Cupa României în finala de pe […]