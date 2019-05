Primul card micro-SD de 1 TB costă cât un smartphone bun: Poţi cumpăra un Pixel 3a şi un card mai mic

18:10

Seria limitată Dacia Duster Connected by Orange vine cu un pachet care include o tabletă Huawei şi router wi-fi, 4 GB internet mobil lunar şi abonamente HBO GO şi Orange TV GO pentru doi ani. Seria Limitată aduce în standard toate echipamentele oferite pe versiunea superioară de echipare Prestige la care se adauga dotari precum funcţia mâini libere, multiview camera, avertizor pentru unghi mort şi un pachet special Orange. Această serie limitată vine cu un pachet special Orange, care te ajută să...