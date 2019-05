Se credea că va duce o viaţă bună, dar câştigătoarea unui milion de euro şi-a dezvoltat o afacere mai puţin legală. Ce a făcut cu banii a şocat pe toată lumea

20:50

Judecătorii au anunţat că termenul de pe 20 mai ar putea fi ultimul. La termenul din 15 aprilie, Liviu Dragnea a dat o declaraţie în sala de judecată, susţinând că este total nevinovat. „Sunt total nevinovat. Nu am avut cunoştinţă că doamna Botorogeanu (Adriana Botorogeanu, n.r.) şi Stoica (Anisia, n.r.) nu ar fi mers la serviciu. Nimeni nu mi-a spus că aceste două salariate nu se prezintă la locul de muncă. Nu am cerut nimănui, nu am făcut presiuni asupra nimănui pentru a le menţine pe cele dou...