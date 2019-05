Cum o răsfață iubitul pe Karmen Minune. Nu îi refuză niciun capriciu

13:10

Da, o adevărată avere a câștigat un gălățean în urmă cu două extrageri la Loto 6 din 49, nu mai puțin de 4,7 milioane de euro, un spectaculos report. Acum, premiile sunt… "infime"! Câți bani se pot câștiga duminică, 19 mai, la 6/49? Reportul pentru categoria l la Loto 6/49 este acum de aproximativ 700.000 […]