SUA şi Bahrein vor organiza un forum economic pentru a atrage investiţii în Teritoriile palestiniene

18:20

Alain Delon, care urmează să primească duminică un premiu onorific în cadrul Festivalului de la Cannes, distincţie ce a readus în atenţia publică afirmaţii ale actorului despre femei şi relaţiile între persoane de acelaşi sex, a precizat, într-un interviu acordat unei publicaţii franceze, că, cel puţin în ceea ce priveşte activitatea actoricească, nu are ce să-şi reproşeze, relatează Reuters."Oamenii pot spune tot ce vor, sunt obişnuit cu asta. Dar nu se poate spune nimic despre cariera mea. Este ireproşabilă", a spus Delon (83 de ani) pentru Journal Du Dimanche (JDD).Unul dintre cei mai apreciaţi actori timp de mai bine de cinci decenii în special în Franţa, Delon a jucat în numeroase filme, printre care ''The Leopard'', în regia lui Luchino Visconti, care a câştigat cel mai important trofeu la Cannes în 1963.În acelaşi timp, actorul a reuşit să inflameze opinia publică de-a lungul anilor declarându-şi prietenia pentru politicianul francez de extremă dreaptă Jean-Marie Le Pen sau recunoscând că a pălmuit femei.Delon a susţinut în continuare unele dintre aceste opinii în cadrul interviului, spunând că alte comentarii care îi sunt atribuite au fost distorsionate."Nu sunt împotriva căsătoriei dintre persoane gay, nu-mi pasă: oamenii ar trebui să facă ceea ce doresc", a spus actorul pentru JDD. "Dar sunt de acord ca două persoane de acelaşi sex să poată adopta"."Am spus că am pălmuit femei? Da. Şi ar fi trebuit să adaug că am primit mai multe palme decât am dat vreodată. Nu am hărţuit niciodată în viaţa mea o femeie. Ele, dincontră, mă hărţuiesc la greu."Delon a spus că este ''de dreapta şi punct'' şi că nu este un suporter al extremei drepte.Pe fundalul mişcării ''Me Too'', care cere respectare drepturilor femeilor şi o mai bună reprezentare a acestora, apărută în urma valului de scandaluri de hărţuire sexuală care au zdruncinat industria filmului, premiul onorific de la Cannes a stârnit numeroase critici.Melissa Silverstein, fondatoarea asociaţiei de sprijin pentru femei Women and Hollywood, a criticat festivalul de la Cannes pentru că cinsteşte ''astfel de valori odioase'' acordând-i premiul lui Delon.O petiţie online lansată din SUA criticând premiul ajunsese, până duminică, la 25.500 de semnături."Festivalul a încercat să facă progrese în organizare şi... anul acesta, a dublat numărul femeilor din competiţie", a spus Rhona Richford, o jurnalistă de la Hollywood Reporter care locuieşte în Franţa. "Cred că, pe de o parte, realizând aceste lucruri, după care să faci calea întoarsă şi să dai acest premiu, arată o eroare de logică".Organizatorii Festivalului de la Cannes îşi apără alegerea spunând că Delon nu ''este perfect'', dar primeşte recunoaştere pentru cariera sa actoricească.Ceremonia decernării trofeului este programată să se desfăşoare duminică seară."Nu-i acordăm premiul Nobel", a spus directorul festivalului, Thierry Fremaux, în cadrul unei conferinţe de presă la începutul săptămânii.În apărarea lui Delon au vorbit şi alţi colegi din breasla actorilor."Ceea ce declară Alain Delon e treaba lui, chiar dacă suntem sau nu de acord", a spus actriţa franceză Virginie Ledoyen, preşedinta juriului care înmânează ''Queer Palm'', o recompensă pentru cele mai relevante filme pe teme LGBT ale anului. "Este un actor minunat, care a transformat cu adevărat cinemaul".AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu, editor online: Anda Badea)