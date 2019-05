Se încing spiritele la Insula Iubirii: ”Eu cu Andi am stat mai mult din răzbunare…”

21:10

Sfârșit îngrozitor pentru o adolescentă din Prahova. Tânăra a fost violată, apoi ucisă si abandonată în pădure. Cadavrul tinerei de 19 ani a fost găsit într-o pădure din zona localitatii Rafov. Aceasta era dezbrăcată de la brâu în jos și prezenta mai multe urme de violență pe corp. În urma cercetărilor, s-a stabilit că tânăra […] The post Îngrozitor! A violat-o și apoi a omorât-o. Trupul tinerei de 19 ani a fost găsit în pădure appeared first on Cancan.ro.