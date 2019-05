Intel, Qualcomm şi restul giganţilor americani renunţă la orice legătură cu Huawei după avertismentul lui Donald Trump

10:10

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât, în şedinţa de pe 15 mai, menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,50 la sută pe an. Rata dobânzii pentru facilitatea de depozit a fost menţinută la 1,50 la sută pe an, iar rata dobânzii aferente facilităţii de creditare la 3,50 la sută pe an.