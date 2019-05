Dat cu capul de geam, cu banii luaţi şi lăsat în genunchi pe trotuar de un taximetrist - VIDEO

16:30

Muzicianul a purtat acest cardigan la o şedinţă foto care a fost organizată înainte de lansarea albumului „In Utero”, în vara anului 1993, şi a fost adjudecat la un preţ mai mult decât dublu faţă de cel cu care a fost estimat. Fotografii cu Cobain purtând acest cardigan, realizate de Jesse Frohman, au apărut şi în volumul foto „Kurt Cobain: The Last session”. Şedinţa foto fusese programată în Central Park din New York, dar Cobain s-a îmbolnăvit şi astfel fotografiile au fost realizate în subsolu...