Ministrul transporturilor, un vizionar: Nu mai avem nevoie de străzi, ci de aeroporturi

16:10

Fanii au pariat masiv pe finalul Game of Thrones: Ce cotă avea pariul câştigător Autor: Alex Ciutacu Postat la 20 mai 2019 0 afişări Personajul din „Game of Thrones” care va conduce Westeros la finalul serialului, fie că va fi fost Bran Stark, sora sa Sansa, Tyrion Lannister sau Gendry, a reprezentat un subiect de pariuri pentru fanii înfocaţi ai serialului difuzat de HBO, potrivit New York Times. În timp ce experţii susţin că nu există nicio modalitate legală de a paria pe finalul serialului în...