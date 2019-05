Andreea Marin i-a lăsat mască pe toți! Ce mesaj a scris vedeta: ”Știu un lucru…” E vorba despre siluetă

12:10

Mai sunt doar câteva zile pânã la super concertul de muzicã armãneascã pe care Elena Gheorghe îl va susţine pe data de 23 mai la Sala Palatului, aşa cã artista a intrat în linie dreaptã cu ultimele pregãtiri. Pe lângã orele petrecute în sala de repetiţii, Elena acordã în aceastã perioadã o importanţã foarte mare […] The post A început numărătoarea inversă pentru Elena Gheorghe! Trucurile folosite pentru concertul de la Sala Palatului appeared first on Cancan.ro.